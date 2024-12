POST YOUR TAP CARD UFC Fight Night: Covington vs. Buckley - Props/Parlay + Tapology Contest- 7pm...

This thread is for the general discussion of the event UFC Fight Night: Covington vs. Buckley - Props/Parlay + Tapology Contest- 7pm ET 12-14 . Please add to the discussion here.To Make a Parlay:Use one of these sites https://fightodds.io/ orBet on UFC-Mma Odds and Props | Bovada or https://www.bestfightodds.com/ to find the odds you want to combine https://www.proboxingodds.com/ for BoxingThen Go to: https://www.vegasinsider.com/parlay-calculator/ orAlternate new unltd Parlay Calculator: https://www.scoresandodds.com/parlay-calculator On the parlay calculator set bet amount to "1" then type the odds of each outcome in then click "Calculate." Where it says "parlay payout" is the odds.Any request, I can find the odds for youMaverick by decision -230Knutson fight going the distance -370Lima to win a Dec +106Buckley ML -230Petrino ML -3156.10Murodjon "MJ" Akhmadaliev -1000 (box, Saturday ~ 4PM CT)NOT Colby Covington inside distance -1587Jyo 1Miranda Maverick -549Josefin Knutsson/Piera Rodriguez -700 Fight starts round 30.35Jyo 2Joaquin Buckley -240Jamey-Lyn Horth/Miranda Maverick -650 Fight starts round 30.63Jyo 3Vitor Petrino -298Joel Alvarez -4050.67Jyo 4Cub Swanson +132Michael Johnson -2052.45Jyo 5Manel Kape -350Navajo Stirling/Tuco Tokkos -275 Fight doesn't go to decision0.75Jyo 6Maverick wins by decision -235Knutsson wins by decision -1401.44Jyo 7Navajo Stirling -750Dustin Jacoby/Vitor Petrino -200 Fight doesn't go to decision0.70BigFavsNavajo Stirling -750Miranda Maverick -549Joel Alvarez -405Manel Kape -3501.15JustBleedFight doesn't go to decisionNavajo Stirling/Tuco Tokkos -275Dustin Jacoby/Vitor Petrino -2001.05JustBleed 2Fight doesn't go to decisionDrakkar Klose/Joel Alvarez -200Bruno Silva/Manel Kape +1302.45LineMovement 1Joaquin Buckley -240Navajo Stirling -7500.61LineMovement 2Miranda Maverick -549Joel Alvarez -4050.47Expected OutcomeMaverick wins by decision -235Stirling wins inside distance -2001.14Expected Outcome 2Knutsson wins by decision -140Alvarez wins inside distance -1401.94Expected Outcome 3Stirling wins inside distance -200Alvarez wins inside distance -140Petrino wins inside distance -1203.71PermanenceMiranda Maverick -549Stirling wins inside distance -2000.77USAMiranda Maverick -549Sean Woodson -155Michael Johnson -2051.89South AmericaFelipe Lima -225Daniel Marcos -210Vitor Petrino -3001.84EUJoel Alvarez -420Josefin Knutsson -2250.79KDR 5 PieceNavajo Stirling by KO/TKOJoel Alvarez by KO/TKO or SubmissionPeterino MLKape MLBuckley ML+527KDR 3 PIECE (irl bet)Navajo Stirling by KO/TKOJoel Alvarez by KO/TKO or SubmissionBuckley ML+275Kape by decision +100Buckley vs covington under 4.5 +132Alvarez ML -420Mj ML -205 (Michael Johnson)Kape by decision +100Buckley vs covington under 4.5 +132Alvarez ML -420Mj ML +215 (Miles Johns)