Matches to make after Burns vs Brady

Sean Brady vs Colby Covington

Gilbert Burns vs Neal/RDA winner

Natalia Silva vs Namajunas/Blanchfield winner

Jessica Andrade vs Maycee Barber

Steve Garcia vs Calvin Kattar

Kyle Nelson vs Jack Shore

Cody Durden vs Alessandro Costa

Matt Schnell ENJOY LIFE

Yanal Ashmouz vs Tom Nolan

Trevor Peek vs Quillan Salkilld (DWCS)

Chris Padilla vs Maheshate (callout)

Rongzhu RECOVER

Isaac Dulgarian vs Melquizael Costa

Brendon Marotte vs Timothy Cuamba

Andre Lima vs Rodriguez/Osbourne winner

Felipe Dos Santos vs Jimmy Flick

Gabriel Santos vs Fernando Padilla

Yizha vs Blake Bilder

Jaqueline Amorim vs Angela Hill

Vanessa Demopoulos vs Ariane Carnelossi

Andre Petroski vs Aliaskhab Khizriev

Dylan Budka vs Marco Tulio (DWCS)

Nathan Fletcher vs Toshiomi Kazama (135)

Zygimantas Ramaska vs Kaan Ofli