UFC 308: Topuria vs. Holloway - Props/Parlays -10AM ET 10-26

Topuria -226Chimaev -224Topuria ITD +100Chimaev ITD - 155Ankalaev - 349Neal - 264Magomedov - 149Fakhretdinov - 220Basharat -Orolbai - 269Aslan +NOT Holloway ITD -800NOT Whittaker ITD -333NOT Rakic ITD -1000Jyo 1Geoff Neal -290Ilia Topuria/Max Holloway -600 Fight starts round 20.57Jyo 2Myktybek Orolbai -295Dan Ige/Lerone Murphy -950 Fight starts round 20.48Jyo 3Rinat Fakhretdinov -225Ibo Aslan/Raffael Cerqueira -410 Fight doesn't go to decision0.80Jyo 4Lerone Murphy -258Chris Barnett/Kennedy Nzechukwu -360 Fight doesn't go to decision0.77Jyo 5Max Holloway +210Farid Basharat -6492.58Jyo 6Robert Whittaker +210Kennedy Nzechukwu -7152.53Jyo 7Ilia Topuria/Max Holloway -350 Fight starts round 3Khamzat Chimaev/Robert Whittaker -360 Fight doesn't go to decision0.64Jyo 8Dan Ige/Lerone Murphy -286 Fight doesn't go to decisionNzechukwu wins inside distance -2500.89JustBleedFight doesn't go to decisionIbo Aslan/Raffael Cerqueira -410Khamzat Chimaev/Robert Whittaker -3600.59JustBleed 2Fight doesn't go to decisionChris Barnett/Kennedy Nzechukwu -360Abus Magomedov/Brunno Ferreira -3500.64JustBleed 3Aleksandar Rakir/Magomed Ankalaev +125Bruno Silva/Ismail Naurdiev -1752.54JustRound2Fight starts round 2Dan Ige/Lerone Murphy -950Farid Basharat/Victor Hugo -7000.26LineMovement 1Myktybek Orolbai -284Farid Basharat -6490.56LineMovement 2Ismail Naurdiev -170Geoff Neal -2901.14Expected OutcomeNzechukwu wins inside distance -250Chimaev wins inside distance -1501.33Expected Outcome 2Murphy wins by decision -134Basharat wins by decision -1302.09JustBleed DecisionFight goes to decisionGeoff Neal/RDA -155Farid Basharat/Victor Hugo -195Dan Ige/Lerone Murphy -2862.36RussiaMagomed Ankalaev -350Shara Magomedov -168Abus Magomedov -138Rinat Fakhretdino -2254.11USAMax Holloway +225Geoff Neal -2903.37EnglandLerone Murphy -258Farid Basharat -6490.60PermanenceKhamzat Chimaev -225Farid Basharat -649Kennedy Nzechukwu -7150.90Max +239Knuckles +2159.68BoomBox Parlay 1Brunno Ferreira +130Geoff Neal -310Shara Magomedov -180Max Holloway +22014.14Short KingsChriss Barnett +500Brunno Ferreira +130Mateusz Rebecki +250Ilia Topuria -27065.19Thats A BOOMBrunno Ferreirra Wins by TKO/KO +225Raffael Cerqueira Wins by TKO/KO +165Aleksandar Rakic Wins by TKO/KO +65063.59BoomBox Parlay 2Oroibai/Rebecki Over 1.5 Rounds -480Geoff Neal -310Raffael Cerqueira -1201.93