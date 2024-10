Reminder WEIRD START TIME FOR UFC 308

(Didn't see it mentioned in heavies main page 1)



Saturday 10.26.2024 at 10:00 AM ET

Venue: Etihad Arena

Location: Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates

MMA Bouts: 13

Commentary: Paul Felder, Daniel Cormier, and Jon Anik





gB02YMo.jpg







Main card (PPV 2pm ET / 11am PT)

145: Ilia Topuria (15-0) vs. Max Holloway (26-7)

185: Robert Whittaker (27-7) vs. Khamzat Chimaev (13-0)

205: Magomed Ankalaev (19-1-1, 1NC) vs. Aleksandar Rakić (14-4)

145: Lerone Murphy (14-0-1) vs. Dan Ige (18-8)

185: Sharabutdin Magomedov (14-0) vs. Armen Petrosyan (9-3)







Preliminary Card (ESPN+ 10am ET / 7am PT)

205: Ibo Aslan (13-1) vs. Raffael Cerqueira (11-0)

170: Geoff Neal (15-6) vs. Rafael dos Anjos (32-16)

CW160: Mateusz Rębecki (19-2) vs. Myktybek Orolbai (13-1-1)

185: Abusupiyan Magomedov (26-6-1) vs. Brunno Ferreira (12-1)

HW: Kennedy Nzechukwu (12-5) vs. Chris Barnett (23-8)

135: Farid Basharat (12-0) vs. Victor Hugo (25-4)

185: Ismail Naurdiev (23-7) vs. Bruno Silva (23-11)

170: Rinat Fakhretdinov (22-1-1) vs. Carlos Leal (21-5)





UFC 308 Weigh-in Results

Ilia Topuria (145) vs. Max Holloway (145)

Khamzat Chimaev (186) vs. Robert Whittaker (185.5)

Magomed Ankalaev (204.5) vs. Aleksandar Rakic (206)

Dan Ige(146) vs. Lerone Murphy (145.5)

Sharabutdin Magomedov (185) vs. Armen Petrosyan (186)

Ibo Aslan (205) vs. Raffael Cerqueira (203)

Rafael dosAnjos (171) vs. Geoff Neal(171)

Myktybek Orolbai (159) vs. Mateusz Rebecki (160)

Brunno Ferreira (185.5) vs. Abusupiyan Magomedov (185)

Chris Barnett (264) vs. Kennedy Nzechukwu (241)

Farid Basharat (137) vs. Victor Hugo(145.5)

Ismail Naurdiev (185) vs. Bruno Silva(186)

Rinat Fakhretdinov (171) vs. Carlos Leal Miranda (169.5)







