Matches to make after Makhachev vs Poirier

Islam Makhachev vs Armen Tsarukyan 2

Dustin Poirier vs Justin Gaethje trilogy

Sean Strickland TITLE SHOT

Paulo Costa vs Michel Pereira

Kevin Holland vs Gastelum/Rodriguez winner

Michal Oleksiejczuk RECOVER

Niko Price vs Khaos Williams

Alex Morono vs Li Jingliang

Randy Brown vs Michael Chiesa (with win)

Elizeu Zaleski Dos Santos vs Nursulton Ruziboev

Roman Kopylov vs Christian Leroy Duncan (with win)

Cesar Almeida vs Abdul Razak Alhassan

Jailton Almeida vs Ciryl Gane

Alexandr Romanov vs Rodrigo Nascimento

Grant Dawson vs Myktybek Orolbai

Joe Solecki vs Claudio Puelles

Jake Matthews vs Max Griffin

Phil Rowe vs Carlston Harris

Bassil Hafez vs Parsons/Elliott winner

Mickey Gall vs Matthew Semelsberger

Ailin Perez vs Germaine de Randamie

Joselyne Edwards vs Melissa Mullins

Andre Lima vs Hyun Sung Park

Mitch Raposo vs Nyamjargal Tumendemberel



Whittaker/Chimaev can get a title shot after Strickland