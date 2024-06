Matches to make after Cannonier vs Imavov

Nice picks!



Here are mine:

- Nassourdine Imavov vs. Robert Whittaker (regardless of outcome of Whittaker/Chimaev)

- Jared Cannonier vs. Anthony Hernandez

- Dominick Reyes vs. Anthony Smith

- Dustin Jacoby vs. Zhang Mingyang

-Raul Rosas Jr. vs. Vinicius Salvador

- Ricky Turcios vs. Jean Matsumoto

- Brunno Ferreira vs. Jacob Malkoun

- Dustin Stoltzfus vs. Dylan Budka

- Zach Reese vs. Tresean Gore

- Julian Marquez CUT

- Punahele Soriano vs. Ramiz Brahimaj

- Miguel Baeza CUT

- L'udovit Klein vs. Matt Frevola

- Thiago Moises vs. Chase Hooper

- Carlos Prates vs. Jake Matthews

- Charles Radtke vs. Phil Rowe

- Brad Katona vs. Alatengheili

- Jesse Butler CUT

- Montana De La Rosa vs. Veronica Hardy

- Andrea Lee vs. Priscila Cachoeira

- Daniel Marcos vs. Jonathan Martinez

- John Castaneda vs. Daniel Santos

- Denise Gomes vs. Ariane Carnelossi

- Eduarda Moura vs. Juliana Miller (125)

- Taylor Lapilus vs. Davey Grant

- Cody Stamann vs. Rinya Nakamura

- Puja Tomar vs. Marnic Mann

- Rayanne Amanda vs. Kim So-Yul