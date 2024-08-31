Bash in Berlin 2024: Get the strap!

Batjester

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Let me talk to ya!
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WWE BASH IN BERLIN 2024
WHEN THE GERMANS BOMBED PEARL HARBOR!
1PM EST/9AM PT
KICK OFF 2 HOURS EARLIER

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UNDISPUTED WWE CHAMPIONSHIP
CODY RHODES (C)
VS
KEVIN OWENS

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WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
RANDY ORTON

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STRAP MATCH
CM PUNK
VS
DREW McINTYRE

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MIXED TAG MATCH
RHEA RIPLEY & DAMIAN PRIEST
VS
LIV MORGAN & DIRTY DOMINIC MYSTERIO

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WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
THE UNHOLY UNION (C)
VS
JADE CARGILL & BIANCA BELAIR

@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @Strychnine @Zebra Cheeks
Hook us up.​
 
Pretty weak card. But gunther/Orton should be great, and the strap match and mixed tag have potential. Don't expect a lot from Cody and Owens, and I don't care about Bel air and Cargill
 
I guess Jackie didn't want to eat the long John donut on TV. It would not have gone viral... very much. Lol
 
Last edited:
Sycho Sid said:
Pretty weak card. But gunther/Orton should be great, and the strap match and mixed tag have potential. Don't expect a lot from Cody and Owens, and I don't care about Bel air and Cargill
Click to expand...
I actually think other than being pretty obvious who is winning, I think it's actually going to be really good (minus the women's tag match).
 
Cody and KO kicking things off.

Remember Cody, you asked for this ass whipping!
 
This feels like a Sean Strickland fight, zero intensity.
 
Crowd going just a little overboard with the chants, haha.
 
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