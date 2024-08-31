Bash in Berlin 2024: Get the strap!

Batjester
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@Titanium
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WWE BASH IN BERLIN 2024WHEN THE GERMANS BOMBED PEARL HARBOR!
1PM EST/9AM PT
KICK OFF 2 HOURS EARLIER
UNDISPUTED WWE CHAMPIONSHIP
CODY RHODES (C)
VS
KEVIN OWENS
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
RANDY ORTON
STRAP MATCH
CM PUNK
VS
DREW McINTYRE
MIXED TAG MATCH
RHEA RIPLEY & DAMIAN PRIEST
VS
LIV MORGAN & DIRTY DOMINIC MYSTERIO
WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
THE UNHOLY UNION (C)
VS
JADE CARGILL & BIANCA BELAIR
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