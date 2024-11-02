WWE Crown Jewel: Ugliest Belts EVER!

Batjester

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WWE CROWN JEWEL 2024
BLOODLINE CIVIL WAR PART ONE
SATURDAY NOV. 2
1PM ET/2PT

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BLOODLINE VS BLOODLINE
6 MAN TAG MATCH
ROMAN REIGNS, JIMMY USO, & JAY USO
VS
SOLO SIKO, JACOB FATU, TAMA TONGA, AND TONGA LOA


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MEN'S CROWN JEWEL CHAMPIONSHIP
UNDISPUTED WWE CHAMPION
CODY RHODES
VS
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION
GUNTHER

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WOMEN'S CROWN JEWEL CHAMPIONSHIP
WWE WOMEN'S CHAMPION
NIA JAX
VS
WOMEN'S WORLD CHAMPION
LIV MORGAN


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GRUDGE MATCH
SETH ROLLINS
VS
BRONSON REED

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R-KO IMPLOSION
RANDY ORTON
VS
KEVIN OWENS

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UNITED STATES CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
LA KNIGHT (YEAH!) (C)
VS
ANDRADE
VS
CARMELO HAYES


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WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
FATAL 4-WAY
JADE CARGILL & BIANCA BELAIR (C)
VS
IYO SKY & KAIRI SANE
VS
CHELSEA GREEN & PIPER NIVEN
VS
LASH LEGEND & JAKARA JACKSON

@Kowboy On Sherdog @Zebra Cheeks @Oku @PRIDEWASBETTER @D.R.H.
 
Dang, just got this posted and already a sticky!
 
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