WWE Crown Jewel: Ugliest Belts EVER!

Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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WWE CROWN JEWEL 2024
BLOODLINE CIVIL WAR PART ONE
SATURDAY NOV. 2
1PM ET/2PT
BLOODLINE VS BLOODLINE
6 MAN TAG MATCH
ROMAN REIGNS, JIMMY USO, & JAY USO
VS
SOLO SIKO, JACOB FATU, TAMA TONGA, AND TONGA LOA
MEN'S CROWN JEWEL CHAMPIONSHIP
UNDISPUTED WWE CHAMPION
CODY RHODES
VS
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION
GUNTHER
WOMEN'S CROWN JEWEL CHAMPIONSHIP
WWE WOMEN'S CHAMPION
NIA JAX
VS
WOMEN'S WORLD CHAMPION
LIV MORGAN
GRUDGE MATCH
SETH ROLLINS
VS
BRONSON REED
R-KO IMPLOSION
RANDY ORTON
VS
KEVIN OWENS
UNITED STATES CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
LA KNIGHT (YEAH!) (C)
VS
ANDRADE
VS
CARMELO HAYES
WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
FATAL 4-WAY
JADE CARGILL & BIANCA BELAIR (C)
VS
IYO SKY & KAIRI SANE
VS
CHELSEA GREEN & PIPER NIVEN
VS
LASH LEGEND & JAKARA JACKSON
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