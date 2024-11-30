PWD WWE Survivor Series 2024: WARGAMES!

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Batjester

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Let me talk to ya!
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WWE SURVIVOR SERIES 2024
BLOODLINE WARGAMES
CANcouver BC, CANada
Saturday November 19th, 2024 6 East/5 Central
pre-show stars 1 hour earlier
On Peacock and other places


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WARGAMES

OG BLOODLINE W/CM PUNK
VS
NEW BLOODLINE W/BRONSON REED



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WARGAMES

NIA JAX, LIV MORGAN, TIFFANY STRATTON, RAQUEL RODRIQUEZ, CANDACE LAREA
VS
RHEA RIPLEY, BIANCA BELAIR, BAYLEY, IYO SKY, NAOMI


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WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
DAMIAN PRIEST

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UNITED STATES CHAMPIONSHIP
LA KNIGHT (YEAH!) (C)
VS
SHINSUKE NAKAMURA



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INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP TRIPLE THREAT
BRON BREAKKER (c)
VS
SHEAMUS
VS
LUDWIG KAISER (WE HATE YOU!)

@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @D.R.H.

 
Predictions 100% guaranteed to be predicted.
OG vs New Blood Line - Punk and Reed being added to this make it a bit more interesting, but OG has to win here. However, I see Rollins getting involved thanks to Reed being involved, and I would pop the biggest pop to ever pop a pop if Drew came back to fuck Punk up some more (and Seth while he's at it if that geek shows his face). OG Bloodline

Women's Wargames - This should have been a traditional Survivor Series match. The storyline would have been so much better, but women gotta have theirs too I guess. Logic dictates that the faces go over here, especially with Candace being the obvious weak link. Something tells me both face teams don't win their wargames matches and we get a heels victory here. Sidebar, this is likely where Tiff becomes champ, but probably over Liv. Heels win.

World title match - I love how they have made Priest more of a threat and a badass, but I don't see how he wins here, even though I think he should. Gunther's reign has had some really good matches, but I don't know where they go from here unless it's Punk (who I think is set to feud with Rollins next). Gunther retains.

US title match - They have done a decent job with the build up to this with only having a few weeks to do it. Knight's reign has been so-so, but it has been more to do with the lack of top challengers, even though the matches have been decent to really good. I think they make the switch here. Nakamura wins.

IC triple threat - This is going to be match of the night. All 3 guys can bring it and bring a little bit different from the other ones. This is the perfect spot to give Sheamus the Grand Slam if they wanted, or Kaiser his first singles title. Keeping the belt on Bron is the best choice in my opinion since he lost the first time so soon. Can't go wrong with any of the three really. Bron retains.
 
Bloodline Wargames: Rock needs an ego boost after his disastrous flop and will insert himself into the finish. Desperate enough to fly to Vancouver. Jacob Fatu and Bronson Reed will do something crazy off the cage.

2.0 got this.

Women’s Wargames: Liv will somehow manipulate Bianca into thinking Bayley was the one who took out her tag partner and Bianca turns on Bayley because she doesn’t have any real skin in the match result.

World Title match: Gunther squash

US title: Shinsuke losing would derail any momentum he just recently started.

IC title: I want Sheamus to get that Grand Slam Champion moment.
 
Yooooo Big E’s hairline is fading faster than the New Day……looking like season one Carl Winslow.
 
Bruh the Vancouver for Mania sign guy gets his own video package……now release the Vlad doc
 
Hopefully sith nak wins though don't think he will
 
LA knight can see clearly today after being black misted……smh.

If you gonna have Asian’s use mist you goddam better follow the mist canon……black mist is “permanent blindness”. LA Knight should be doing Ray Charles impressions n shit.
 
They used Survivor Series being made to kill Chi-Town Heat as a way to push the bloodline feud lol
 


Jacob Fatu wearing a shiesty, someone about to die tonight.
 
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