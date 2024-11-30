Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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WWE SURVIVOR SERIES 2024
BLOODLINE WARGAMES
CANcouver BC, CANada
Saturday November 19th, 2024 6 East/5 Central
pre-show stars 1 hour earlier
On Peacock and other places
WARGAMES
OG BLOODLINE W/CM PUNK
VS
NEW BLOODLINE W/BRONSON REED
WARGAMES
NIA JAX, LIV MORGAN, TIFFANY STRATTON, RAQUEL RODRIQUEZ, CANDACE LAREA
VS
RHEA RIPLEY, BIANCA BELAIR, BAYLEY, IYO SKY, NAOMI
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
DAMIAN PRIEST
UNITED STATES CHAMPIONSHIP
LA KNIGHT (YEAH!) (C)
VS
SHINSUKE NAKAMURA
INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP TRIPLE THREAT
BRON BREAKKER (c)
VS
SHEAMUS
VS
LUDWIG KAISER (WE HATE YOU!)
@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @D.R.H.
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