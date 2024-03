This thread is for the general discussion of the event UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura Props and Parlays + Tap Contest 4pm ET 3-16 . Please add to the discussion here.To Make a Parlay:Use one of these sites https://fightodds.io/ orBet on UFC-Mma Odds and Props | Bovada or https://www.bestfightodds.com/ to find the odds you want to combine https://www.proboxingodds.com/ for BoxingThen Go to: https://www.vegasinsider.com/parlay-calculator/ orAlternate new unltd Parlay Calculator: https://www.scoresandodds.com/parlay-calculator On the parlay calculator set bet amount to "1" then type the odds of each outcome in then click "Calculate." Where it says "parlay payout" is the odds.Jyo 1Mike Davis -450Marcin Tybura/Tai Tuivasa -650 Fight doesn't go to decision0.41Jyo 2Macy Chiasson -225Kennedy Nzechukwu/OSP -530 Fight doesn't go to decision0.72Jyo 3Gerald Meerschaert -240Ange Loosa/Bryan Battle -700 Fight starts round 20.62Jyo 4Thiago Moises -375Isaac Dulgarian -1800.97Jyo 5Tai Tuivasa -114Mike Davis -4501.29Jyo 6Mike Davis -450Thiago Moises -375Ange Loosa/Bryan Battle -700 Fight starts round 20.77Jyo 7Gerald Meerschaert -240Marcin Tybura/Tai Tuivasa -650 Fight doesn't go to decision0.63Jyo 8Josiane Nunes -144Josh Culibao -175Kennedy Nzechukwu/OSP -530 Fight doesn't go to decision2.17AustraliaJosh Culibao -175Tai Tuivasa -1141.95BrazlThiago Moises -375Jafel Filho -160Josiane Nunes -1442.49BigFavsKennedy Nzechukwu -670Mike Davis -450Thiago Moises -3750.78JustBleedFight doesn't go to decisionMarcin Tybura/Tai Tuivasa -650Kennedy Nzechukwu/OSP -5300.37JustBleed 2Fight doesn't go to decisionMitch Ramirez/Thiago Moises -188Bryan Barberena/Gerald Meerschaert -1751.41JustRound2Fight starts round 2Ange Loosa/Bryan Battle -700Macy Chiasson/Pannie Kianzad -5500.352Rounds2FastFight starts round 2Mike Davis/Natan Levy -800Chelsea Chandler/Josiane Nunes -4000.41LineMovement 1Mike Davis -450Gerald Meerschaert -2400.73LineMovement 2Josiane Nunes -144Macy Chiasson -2251.45Expected OutcomeGerald Meerschaert -105 wins inside distanceThiago Moises -125 wins inside distance2.51Expected Outcome 2Macy Chiasson +105 wins by decisionMike Davis +110 wins by decision3.31vs