This thread is for the general discussion of the event UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 - Props and Parlays 6pm ET 7-27 . Please add to the discussion here.To Make a Parlay:Use one of these sites https://fightodds.io/ orBet on UFC-Mma Odds and Props | Bovada or https://www.bestfightodds.com/ to find the odds you want to combine https://www.proboxingodds.com/ for BoxingThen Go to: https://www.vegasinsider.com/parlay-calculator/ orAlternate new unltd Parlay Calculator: https://www.scoresandodds.com/parlay-calculator On the parlay calculator set bet amount to "1" then type the odds of each outcome in then click "Calculate." Where it says "parlay payout" is the odds.Any request, I can find the odds for youDennis The Menace McCann -278 (box, 4 PM ET)Muhammad Mokaev -120Tom Aspinall -345Dennis The Menace McCann -278 (box, 4 PM ET)Tom Aspinall -345Aspinall wins ITD - 275Parkin wins ITD +200Patterson wins ITD - 225Green/Pimby Fight ends ITD +110Duncan/Rodrigues fight ends ITD - 225Jyo 1Leon Edwards -250Tom Aspinall/Curtis Blaydes -1000 Fight doesn't go to decision0.54Jyo 2Molly McCann -340Sam Patterson/Kiefer Crosbie -625 Fight doesn't go to decision0.5Jyo 3Arnold Allen -218Belal Muhammad/Leon Edwards -1100 Fight starts round 20.59Jyo 4Tom Aspinall -375Bobby Green -1101.42Jyo 5Tom Aspinall -375Molly McCann -3400.64Jyo 6Sam Patterson -400Muhammad Mokaev -1551.06Jyo 7Leon Edwards -250Molly McCann -340Sam Patterson/Kiefer Crosbie -625 Fight doesn't go to decisionTom Aspinall/Curtis Blaydes -1000 Fight doesn't go to decision1.31Jyo 8Arnold Allen -218Nathaniel Wood -410Tom Aspinall wins inside distance -2751.12Jyo 9Mick Parkin -300Arnold Allen/Giga Chikadze -650 Fight starts round 2Belal Muhammad/Leon Edwards -480 Fight starts round 30.86BigFavsNathaniel Wood -410Sam Patterson -400Tom Aspinall -3750.97JustBleedFight doesn't go to decisionTom Aspinall/Curtis Blaydes -1000Sam Patterson/Kiefer Crosbie -625.28JustBleed 2Fight doesn't go to decisionChristian Duncan/Gregory Rodrigues -225Nathaniel Wood/Daniel Pineda -1751.27JustBleed 3Fight doesn't go to decisionBobby Green/Paddy Pimblett +122Molly McCann/Bruna Brasil +1053.55JustRound2Fight starts round 2Arnold Allen/Giga Chikadze -650Belal Muhammad/Leon Edwards -11000.262Rounds2FastFight starts round 2Oban Elliott/Preston Parsons -350Caolan Loughran/Jake Hadley -7000.47LineMovement 1Muhammad Mokaev -155Mick Parkin -3001.19LineMovement 2Tom Aspinall -375Paddy Pimblett +1001.53Expected OutcomeSam Patterson wins inside distance -275Tom Aspinall wins inside distance -2750.86Expected Outcome 2Nathaniel Wood wins inside distance -110Arnold Allen wins by decision +1052.73BrexitMuhammad Mokaev -155Belal Muhammad +2204.26England - FavsSam Patterson -400Molly McCann -340Mick Parkin -300Muhammad Mokaev -155Nathaniel Wood -410Arnold Allen -218Christian Leroy Duncan -125Tom Aspinall -375Leon Edwards -25019.55England - AllSam Patterson -400Molly McCann -340Mick Parkin -300Muhammad Mokaev -155Nathaniel Wood -410Arnold Allen -218Christian Leroy Duncan -125Tom Aspinall -375Leon Edwards -250Jake Hadley +180Paddy Pimblett +100114.09Victoria Caroline AdamsSam Patterson -400Molly McCann -340Mick Parkin -300Nathaniel Wood -410Tom Aspinall -375Leon Edwards -2503.76