Sunday 07.21.2024 at 05:30 PM ETU.S. Broadcast: UFC Fight PassPromotion: Fury Fighting Championship Tapology Accounts: Shonuffstuff Venue: Imagen VenuesLocation: Houston, Texas Enclosure: CageMMA Bouts: 17Ty Gwerder vs. Adam VigilSean Mora vs. Mando GutierrezJames Ford vs. Christian EdwardsGabriel Macário vs. Darien RobinsonCameron Smotherman vs. Ryan MondalaEduardo Tejada vs. Josh MotsingerCody Freeman vs. Moses DiazLester Batres Jr. vs. Koery WindhamFelipe Rocha vs. Charles ClarkMiles Banks vs. Omar El-SahlahBekah Irwin vs. Tayde GarciaMatty Costello vs. Bruce XavierMichael Murphy vs. David ArmasEmerson Garcia vs. Iyean VarelaAzjavkhlan Baatar vs. Gabriel WanderleyMia Grawe vs. Tamar IsraeliJordan Plutin vs. Mauricio Gomez