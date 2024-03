BKFC FN Miami, BKFC YouTube, 8 PM ET/55 PM PT:

155

: Howard Davis (5-2-1) vs. Sean Wilson (3-1)

W125: Monica Franco (1-0) vs. Rosalinda Rodriguez (1-0)

165: Joshua Alvarez (4-3) vs. Brandon Meyer (1-1)

185: Markus Suarez (0-1) vs. Marcus Williamson (0-0)

155: Raymond Pell (1-0) vs. Rohan Prado (0-0)

188: Eduardo Concepcion (1-1) vs. Alvin Davis (0-0)

160: Jim Pulgar (0-0) vs. Wayna Reid (0-1)

139: Jorge Bargallo (0-0) vs. Dameko Labon (1-0)

205: Kory Moegenburg (0-0) vs. Julio Perez (0-0)

Weigh-Ins Results:

