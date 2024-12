UFC 313 Through UFC 316 Schedule Prognostication

UFC 313, March 8th (Las Vegas):

Alex Pereira vs Magomed Ankalaev

Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot

Justin Gaethje vs Dan Hooker

Michael Chandler vs Paddy Pimblett

Bo Nickal vs Jack Hermansson



Apex Fight Night, March 15th:

Paulo Costa vs Roman Dolidze

Song Yadong vs Mario Bautista



London Fight Night, March 22nd:

Leon Edwards vs Jack Della Madalena

Arnold Allen vs Josh Emmett

Jan Blachowicz vs Carlos Ulberg

Lerone Murphy vs Bryce Mitchell



Mexico City Fight Night, March 29th:

Alexa Grasso vs Erin Blanchfield

Brian Ortega vs Aljamain Sterling

Yair Rodriguez vs Calvin Kattar

Daniel Zellhuber vs Elves Brenner



UFC 314, April 5th (Miami):

Ilia Topuria vs Alexander Volkanovski II

Sean O'Malley vs Petr Yan II (5 Rounds)

Sean Brady vs Kamaru Usman

Colby Covington vs Gilbert Burns

Jorge Masvidal vs Vicente Luque



Apex Fight Night, April 12th:

Nikita Krylov vs Azamat Murzakanov

Derrick Lewis vs Waldo Cortez Acosta



Random U.S. City Fight Night, April 19th:

Khalil Rountree vs Dominick Reyes

Geoff Neal vs Michael Morales

Meteusz Rebecki vs Esteban Ribovics

Tatsuro Taira vs Charles Johnson



Apex Fight Night, April 26th:

Yan Xiaonon vs Virna Jandiroba

Chito Vera vs Mario Bautista



UFC 315, May 10th (Brazil):

Max Holloway vs Charles Oliveira II (BMF belt)

Alexander Pantoja vs Kai Kara-France

Cory Sandhagen vs Deiveson Figueiredo

Jose Aldo vs Henry Cejudo

Rose Namajunas vs Jessica Andrade III



Apex Fight Night, May 17th:

Natalia Silva vs Maycee Barber

Jalin Turner vs Fares Ziam



Random U.S. City Fight Night, May 24th:

Movsar Evloev vs Diego Lopes II

Stephen Thompson vs Carlos Prates

Dan Ige vs Doo Ho Choi

Bobby Green vs Michael Johnson



UFC 316, June 7th (Chicago):

Belal Muhammad vs Shavkat Rahkmanov

Julianna Pena vs Kayla Harrison

Joaquin Buckley vs Ian Garry

Marvin Vettori vs Michel Pereira

Giga Chikadze vs Sean Woodson



Random Canadian City Fight Night, June 14th:

Robert Whittaker vs Caio Barralho

Raquel Pennington vs Norma Dumont

Rob Font vs Aiemann Zahabi

Charles Jourdain vs Davey Grant