​

Saturday 07.20.2024 at 01:00 PM ETU.S. Broadcast: UFC Fight PassPromotion: Cage Warriors Tapology Accounts: iandean Ownership: Graham BoylanVenue: Indigo At The O2Location: London, England Enclosure:MMA Bouts: 19TBD vs. TBD – PrizeFighter Tournament FinalShirzad Qadrian vs. Weslley Maia – Semifinal 2Aidan Stephen vs. Alexander Lööf – Semifinal 1Alessandro Giordano vs. Michele Martignoni – Reserve BoutNicolas Leblond vs. Gerasimos SioutisJordan Vucenic vs. Adrian KępaJames Webb vs. Adam BiegańskiJawany Scott vs. Ger HarrisJimmy Quinn vs. Imad BouamriThomas Paull vs. Milad AhadyJamie Richardson vs. Rafael AronovRhi Rhi Hudson vs. Jennifer TrioreauNik Bagley vs. Ryan ShelleyLuca Borando vs. Matthew ElliottJordan Little vs. Daniel Crooks-MayGheorghe Grozav vs. Tommy BrunningFrancesco Mazzeo vs. Vanderlei JuniorMush Aslani vs. Giacomo MichelisEimear Darcy vs. Camilla Bergstrøm