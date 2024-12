UFC to start BJJ Promotion, not just Fight Pass Invitational?

UFC signs BJJ champ Mikey Musumeci to landmark deal - ‘First of many’​

Dana White and Co. have signed, “the first of many” decorated Brazilian jiu-jitsu champions to an exclusive deal.Who will be next? Who has who signed already?*Men Pound for Pound1. Gordon Ryan2. Kaynan Duarte3. Kade Ruotolo (signed to ONE)4. Diogo Reis5. Diego ‘Pato’ Oliveira6. Mikey Musumeci7. Rafael Lovato Jr8. Roberto ‘Cyborg’ Abreu9. Dante Leon (signed to ONE)10. Giancarlo Bodoni11. Nicky Rodriguez12. Mica Galvao13. Mason Fowler14. Felipe Pena15. Nicholas Meregali......................................................Super-Heavyweight (Over 225lbs)1. Gordon Ryan2. Nicky Rodriguez3. Felipe Pena4. Luke Griffith5. Nicholas Meregali6. Fellipe Andrew7. Inacio Santos8. Lucas Kanard9. Victor Hugo10. Dan Manasoiu11. Josh Saunders12. Roosevelt Sousa13. Khamzat Stambulov14. John Hansen15. Heikki Jussila*Heavyweight (Under 225lbs)1. Kaynan Duarte2. Rafael Lovato Jr3. Roberto ‘Cyborg’ Abreu4. Michael Pixley5. Dante Leon6. Craig Jones7. Declan Moody8. Nicholas Meregali9. Javier Zaruski10. Henrique ‘Ceconi’ Cardoso11. Felipe Costa12. Felipe Pena13. Paul Ardila14. Marcin Maciulewicz15. Patrick Gaudio*Light-Heavyweight (Under 205lbs)1. Giancarlo Bodoni2. Mason Fowler3. Jacob Rodriguez4. Felipe Costa5. Ryan Aitken6. Chris Wojcik7. Elder Cruz8. William Tackett9. Jacob Couch10. Pedro Marinho11. Roberto Jimenez12. Taylor Pearman13. Charles Negromonte14. Isaque Bahiense15. Izaak Michell*Middleweight (Under 190lbs)1. Kade Ruotolo - 21/USA/29-3 (Signed to ONE)2. Tye Ruotolo - 21/USA/26–11 (Signed to ONE)3. Ronaldo Junior4. Jonnatas Gracie5. Ryan Aitken6. Tainan Dalpra7. Alehander Marianaro8. Jacob Couch9. Jon ‘Thor’ Blank10. Sebastian Rodriguez11. Izaak Michell12. Francisco Lo13. Max Hanson14. Oliver Taza15. PJ Barch*Welterweight (Under 175lbs)1. Kade Ruotolo - 21/USA/29-3 (Signed to ONE)2. Mica Galvao3. Vagner Rocha4. Levi Jones-Leary5. Andrew Tackett6. PJ Barch7. Tommy Langaker - 30/Norway/141-32 (Signed to ONE)8. Lucas ’Hulk’ Barbosa9. Elijah Dorsey10. Dante Leon - 29/Canada/ (Signed to ONE)11. Renato Canuto12. JT Torres13. Mateusz Szczecinski14. Jozef Chen15. Jonnatas Gracie*Lightweight (Under 162lbs)1. Diego ‘Pato’ Oliveira2. Dante Leon - 29/Canada/ (Signed to ONE)3. Ethan Crelinsten4. Lucas Valente5. Daniel Sathler6. Diogo Reis7. Fabricio Andrey - 24/Brazil/ (Signed to ONE)8. Deandre Corbe9. Gabriel Sousa10. Josh Cisneros11. Max Hanson12. Carlos Henrique13. Kennedy Maciel14. Gianni Grippo15. Ruan Alvarenga*Featherweight (Under 148lbs)1. Diogo Reis2. Diego ‘Pato’ Oliveira3. Josh Cisneros4. Mikey Musumeci5. Owen Jones6. Fabricio Andrey - 24/Brazil/ (Signed to ONE)7. Gairbeg Ibragimov8. Kennedy Maciel9. Deandre Corbe10. Ethan Crelinsten11. Dorian Olivarez12. Gabriel Sousa13. Andrew DeGraff14. Kaua Gabriel15. Cole Abate - 19/USA/ (Signed to ONE)*Bantamweight (Under 135lbs)1. Mikey Musumeci2. Valor Boyer3. Edwin ‘Junny’ Ocasio4. Everton Teixeira5. Riki Yoshinaga6. Zach Kaina7. Rodnei Barbosa8. Shoya Ishiguro9. Emilio Hernandez10. Christopher Tran11. Michael Fonacier12. John Stapleton13. Shay Montague14. Santiago Guerra15. Carlos ‘Bebeto’ Oliveira