Title Fights to End 2024/Start 2025

Zhang vs Suarez/Jandiroba

Shevchenko vs Fiorot

Pantoja vs KKF/Asukura

Merab vs Umar/Figgy

Islam vs Arman 2

Belal vs Shavkat

DDP vs Strickland



I think it'll look SOMETHING like this:



310 in December (Vegas):

Belal vs Shavkat

Pantoja vs KKF/Asukura



311 in JAN (LA):

Islam vs Arman 2

Zhang vs Suarez/Jandiroba



312 in FEB(South Africa):

DDP vs Strickland 2

Shevchenko vs Fiorot



313 in March (Saudi):

Aspinall vs Gane/Volkov winner (Vacant Title)

Merab vs Umar



314 in April (Vegas):

Topuria/Max winner vs Volk



315 in May (Brazil):

Pereira vs Ank/Rakic, or Roundtree vs Pereira 2