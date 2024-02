Siblings and Families in MMA (UPDATED Sep. 22)

Brother Teams in the UFC

Sister Teams in the UFC

Brother/Sister in the UFC

Brothers by Marriage

Brother teams in MMA but not the UFC

Cousins in the UFC:

Cousins in MMA:

Brother/Sister teams in MMA:

Sisters in MMA:

Spouses in MMA:

Ex-spouses in MMA:

Family teams in MMA:

The Gracie Family:

BROTHERS WHO HAVE FOUGHT EACH OTHER

There have been many sibling tandems and families as a whole to compete together in MMA, and the categories are listed below. Please read through the categories before submitting an addition.Roberts: Andre and TyroneHughes: Matt and Mark, behind the barnDiaz: Nate and NickNogueira: Rogerio (little) and Rodrigo (big)Shamrock: Frank and Ken (adopted but fine)Pettis: Anthony and SergioMiller: Jim and DanLauzon: Joe and DanSerra: Matt and NickGuida: Clay and Jason (Jason was on TUF 8)Rosholt: Jake and JaredMontano: Erick and AugustoAssuncao: Junior and RaphaelAlcantara: Iuri and IldemarBrowning: Junie and Rob (Rob TUF 9)Evans: Rashad and Lance (Lance TUF 8)Ellenberger: Jake and JoeCamozzi: Chris and BrianVillefort: Yuri and DanilloMiller: Cole and Micah (Micah TUF 14)Urbina: Hector, Gilbert and Elias (Elias TUF 23)Teymur: David and DanielReyes: Dominick and AlexMokhtarian: Ashkan and Suman (Suman TUF 27)Silva: Erick and GabrielAzaitar: Abu and OttmanBurns: Gilbert and HerbertFigueiredo: Deiveson and FranciscoDaukaus: Chris and KyleCosce: Louis and OrionUsman: Kamaru and MohammedQuinonez: Jose Alberto and ChristianBonfim: Gabriel and IsmaelBasharat: Javid and Farid1) Shevchenko: Valentina and Antonina1) Inoue: Naoki and MizukiTai Tuivasa and Tyson PedroChris Weidman and Stephen ThompsonRay Cooper and Ronald JhunAkagi: Yasuhiro and ToshimichiAliev: Nurullo and AlisherAmagov: Adlan (UFC), Musa and BeslanAmoussou: Karl (Bellator) and BertrandAsakura: Kai (Rizin) and Mikuru (Rizin)Askarov: Askar (UFC) and DzhambulBadakshi: Abdul Aziz and Abdul KarimBagautinov: Ali (UFC) and ArturBeebe: Chase (WEC/Bellator) and Carson (WSOF)Boynazarov: Anvar (CS) and FirdavsBurgos: Shane (UFC) and RyanCaceres: Alex (UFC) and JoseChorshanbiev: Chorshanbe and AzizkhanCiubotaru: Andrei and VasilyCosta: Paulo (UFC) and CarlosCuk: Ivo and MarkusDennis: Myron and DemoreoDodson: John (UFC) and EricDugulubgov: Ozzy (WSOF) and AshamazDurymanov: Alexander and FedorEast: Cody (UFC) and TylerEdwards: Leon (UFC) and Fabian (Bellator)Ekimov: Yakov and DenisEmelianenko: Fedor (Pride/SF/Bellator) and AleksanderEnomoto: Yasubey (KSW) and Felipe (One)Ettl: Gerhard and MichaelEvloev: Movsar (UFC) and SelemFerguson: Josh (UFC) and BJ (Bellator)Figlak: Michal (UFC) and MateuszFodor: Caros (UFC) and Ben (Phoenix Jones) are adopted brothersFoki: Matt (Pride) and Mal (Pride)Freire: Patricky (Bellator) and Patricio (Bellator)Goltsov: Denis (PFL) and SergeiGoncharenov & Romankevich: Denis Goncharenok and Petr RomankevichGroenhart: Murthel and FernandoGuchmazov: Sarmat and KhristoforHassan: Hayder (UFC) and MehdiHealy: Pat (UFC) and Ryan (Bellator)Horn & Anderson: Jeremy Horn and Matt Anderson are half-brothersInoue: Enson (Pride) and EganJohns: Miles (UFC) and ElijahKang: Denis (UFC) and TommyKoch: Erik (UFC) and KeoniKotani: Naoyuki (UFC) and HirokiKudin: Alexei (Bellator) and AleksandrLapilus: Taylor (UFC) and DamienLatifi: Ilir (UFC) and ArbenLawal: Muhammed (Bellator/SF) and AbdullahLe: Thanh (One) and VinhLeone: Andrew (One) and Andrew (Bellator)Lee: Kevin (UFC) and KeithLewis: Bevon (UFC) and LeivonLiddell: Chuck (UFC) and SeanLima: Douglas (Bellator) and Dhiego (UFC)Lloveras: Abner (UFC) and JordiMachida: Lyoto (UFC/Bellator) and Chinzo (Bellator)Magomedov: Muslim and TagirMagomedov: Magomed "Tiger" (Bellator) and ShamilMagomedsharipov: Zabit (UFC) and Khasan (Bellator)Mashrapov: Tilek and AliMaslov: Aleksandr and SergeyMcCall: Ian (UFC) and BradMcDonald: Michael (UFC) and Brad, and half-brother Justin Smitley (Bellator)Meza: Yaotzin (UFC) and Victor (Bellator)Mihajlovic: Bojan (UFC) and DamirMinakov: Vitaly (Bellator) and DmitryMousasi: Gegard (UFC/Bellator/SF) and GewikMurahama: Takaharu and TakehiroNemkov: Viktor (Bellator/PFL) and Vadim (Bellator)Njokuani: Anthony (UFC) and Chidi (UFC/Bellator)Franca & Nogueira: Alexandre Franca and Leonardo NogueiraOvereem: Alistair (UFC) and Valentijn (Pride)Palhares: Rousimar (UFC) and RickPenn: BJ (UFC) and ReaganPudzianowski: Mariusz (KSW) and KrystianRajewski: Lukasz (KSW) and Sebastian (KSW) and Robert and MateuszRichman: Mike (Bellator) and SeanRountree & Frelow: Khalil Rountree (UFC) and Donavon Frelow (CS) are step-brothersRua: Mauricio (UFC/Pride) and Murilo (Pride)Ruziboev: Nursultan and MashrobjonSarafian: Daniel (UFC) and GuilhermeScoggins: Justin (UFC) and Jared (Bellator)Shahbazyan: Edmen (UFC) and Leon (CS)Sholinian: Liudvik (UFC) and VardanSpang: Chris and Andreas (Bellator)Swanson: Cub (UFC) and SteveSyler: Bentley (UFC) and KevinTafa: Justin (UFC) and JuniorTokov: Anatoly (Bellator) and Vladimir (Bellator)Tumenov: Albert (UFC) and Cousins Bibert and KazimVagabov: Vagab and IslamVanttinen: Marcus and JohanWorthy: Khama (UFC) and ChakaYandiev: Adam (UFC) and AbukarZawada: David (UFC) and Martin (KSW)Nurmagomedov: Khabib, Umar and Abubakar (Abubakar is cousin and adopted brother), plus Magomedali and Umar amateursAlexey Oleynik (UFC) and Alexander ButenkoRoyce, Renzo and Roger Gracie (they have a separate category below)Pat (Bellator) and Jeff Curran (UFC)Rashid Magomedov (UFC) and Ali Isaev (PFL)Zubaira Tukhubov (UFC) and Shamkhan KataevMamed Khalidov (KSW) and Kerim AbzailovJairzinho Rozenstruik (UFC) and Gregory Milliard (Bellator)Khamzat Chimaev (UFC) and Bilal TipsaevShamil Zavurov and Shakhban AlkhasovMukhamed Berkhamov (Bellator) and Temryuk BerkhamovAliaskhab Khizriev (UFC) and Kurban KhizrievJoe Soto (UFC) and Javy Ayala (Bellator)Melvin Manhoef (SF/Bellator) and Cedric ManhoefJohnny Walker (UFC) and Valter IgnacioArteaga: Veta (Bellator) and FreddyBarber: Maycee (UFC) and Wyatt (BellatorBerto: Revelina Berto (TUF) and Edson Berto (Bellator)Damm: Carina (All the Mans) and Rodrigo (UFC)Justino: Cris (UFC) and RafaelKarim: Anita Karim and Uloomi Karim ShaheenKichigin: Sisters Uslada, Yaroslava; Brothers Georgy, Grigory, ViktorLee: Angela (ONE) and Christian (ONE)Mazany: Gina (UFC) and DaveNamajunas: Rose (UFC) and NojusNorthcutt: Colbey (ONE) and Sage (UFC)Ostovich: Rachael (UFC) and RobbyRakhmonov: Shavkat (UFC) and Sora RakhmonovRibas: Amanda (UFC) and ArthurZamboanga: Denice (One) and Drex (One)Lybarger: Jocelyn Jones-Lybarger (UFC) and JillianMark De La Rosa (UFC) and Montana De La Rosa (UFC)Randy Couture (UFC) and Kim Couture (SF)Gilbert Melendez (UFC) and Keri Melendez (SF)Ronda Rousey (UFC) and Travis Browne (UFC)Rose Namajunas (UFC) and Pat Barry (UFC)Miesha Tate (UFC) and Jonny Nunez (WSOF)Thiago Santos (UFC) and Yana Kunitskaya (UFC)Amanda Nunes (UFC) and Nina Ansaroff (UFC)Benson Henderson (UFC) and Maria HendersonCris Justino (UFC) and Evangelista Santos (SF/Bellator)Miesha Tate (UFC) and Bryan Caraway (UFC)J.P. Buys (UFC) and Cheyanne Vlismas (UFC)Rachael Ostovich (UFC) and Arnold BerdonJoe Stevenson (UFC) and Maia Kahaunaele (UFC)Allen: Father Pacer and Arnold Allen (UFC)Barkalaev: Uncle Karimula and Nephew Ruslan BarkalaevBalaev: Father Marat (ACA) and Alan Balaev - also unknown relation with Felix BalaevBehring: Father Marcelo and Kywan Gracie BehringBollinger: Father Frankie and Cody Bollinger (Bellator)Braga: Father Diego and Gabriel BragaBrennan: Father Chris (Pride) and Lucas Brennan (Bellator)Chivichyan: Uncle Gokor Chivichyan and Nephew Sako ChivitchianCooper: Father Ray Cooper Jr. and Ray Cooper III (PFL)Couture: Father Randy (UFC) and Ryan Couture (UFC/Bellator)Dandois: Mother Cindy (UFC) and brother Ben Dandois, and her daughters Lola Papadatos and Victoria SabbarEsch: Father Eric (Pride) and sons Brandon and CalebFerguson: Father Kevin [Kimbo] (UFC) and Kevin Jr. Ferguson (Bellator) and Uncle Rhadi FergusonGibson: Father Lance (UFC) and wife Julia Budd (Bellator), and son Lance Gibson Jr. (Bellator)Glunder: Father Rodney (Pride) and Massaro GlunderGozali: Father Haim (Bellator) and Aviv Gozali (Bellator)Gurgel: Husband Jorge (UFC) and Wife Zoila Frausto Gurgel (WSOF), and her sister Stephanie Frausto (Bellator)Jackson: Father Quinton (UFC) and Raja JacksonKamaka: Father Kai Kamaka and sons Kai Kamaka III (UFC) and Zane (PFL) - related to CoopersMcKee: Father Antonio (UFC) and A.J. McKee (Bellator)Mein: Father Lee and Jordan Mein (UFC)Mir: Father Frank (UFC) and BellaNovenyi: Father Norbert Sr. and Norbert Novenyi Jr. (Bellator)Pa'aluhi: Father David Pa'aluhi and Daughter Raquel CanutoPedro: Father John and Tyson Pedro (UFC)Piraev: Father Telman Piraev, and sons Marif and Akhmed and cousin Arsen PiraevSilva: Father Antonio Silva (UFC) and Anne RibeiroSilveira: Father Marcus "Conan" and Joshua (PFL)Shamrock: Father Ken (UFC) and Ryan ShamrockTynanes: Father Myles and Lowen (ONE) TynanesUmalatov: Uncles Gasan (UFC) and Magomed (PFL), and nephew Islam UmalatovWatanabe: Father Yuichi and sons Kenshiro and Shooto (Rizin), and Mother ???Yamamoto: Brother Norifumi "Kid" (UFC), Sister Miyuu and son Arsen Yamamoto (Both Rizin), also Husband to Miyuu Kyle Aguon (Rizin)Yamamoto: Father Kenichi and Sora Yamamoto (Rizin)Rickson "By Armbar" GracieRoyce GracieRenzo GracieRoyler GracieRalph GracieRyan GracieRodrigo GracieDaniel Gracie (Simoes)Robin GracieRoger GracieCesar GracieRalek GracieIgor GracieRolles GracieNeiman Gracie (Stambowsky)Kron GracieKyra Gracie (Guimaraes)Khonry GracieAnd many more...