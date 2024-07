Sunday 07.07.2024 at 12:00 AM ETU.S. Broadcast:Promotion: K-1 Japan Group Venue: National Yoyogi Stadium 2nd GymnasiumLocation: Shibuya, Tokyo, Japan Enclosure: RingKickboxing Bouts: 20TBD vs. TBD –Yuki Yoza vs. Kongnapa WeerasakreckShintaro Matsukura vs. Alexandru AmariteiTBD vs. TBD –TBD vs. TBD –Akihiro Kaneko vs. Kan Meng HongMasashi Kumura vs. Antonio OrdenRiamu vs. Angelos MartinosRui Okubo vs. Zhendong ZhaoKacper Muszyński vs. Zhora Akopyan –Viktor Akimov vs. Romano Bakboord-Dengue Silva vs. Darryl Verdonk-Stoyan Koprivlenski vs. Buakaw Banchamek-Petros Freitas vs. Sergio Sanchez-Tomoya Yokoyama vs. Guilherme MonteiroShoki Kaneda vs. Takumi TeradaNaoki Yamamoto vs. Yuta MatsuyamaKira Matsutani vs. Yoo Jung JungKoki Tomimura vs. Koji IkedaKosei Kawakita vs. Kuto Ueno –Ryuto Uchida vs. Haruto –Yu Fujikura vs. Nikudanko –Issei Uegaito vs. Kanata Ueno –