Current list of eligible fighters for the GFL draft.

This is such a weird roster. It's a bizarre mix of legends coming out of retirement, most semi name fighters who've been released from UFC, Bellator or PFL over the last couple of years, some regional journeyman and some really top prospects and fighters in their prime like Musayev.





Heavyweight







Juan Adams – USA – 10-6



Andrei Arlovski – Belarus – 32-24



Stuart Austin – England – 18-8



Alan Belcher – USA – 18-8



Tanner Boser – Canada – 21-10



Robelis Despaigne – Cuba – 5-2



Quentin Dominguez – Portugal 12-4



Junior dos Santos – Brazil – 21-10



Todd Duffee – USA – 9-4



Greg Hardy – USA – 7-5



Jordan Heiderman – USA – 7-2



Christian Larsen – Canada – 8-3



Ilir Latifi – Sweden – 16-9



Philipe Lins – Brazil – 18-5



Aleksandr Maslov – Russia – 11-1



Frank Mir – USA – 16-11



Alexei Oleinik – Russia – 61-18-1



Thiago Santos – Brazil - 22-13



Said Sowma – USA – 9-5



Roggers Souza – Brazil – 15-8



Oli Thompson – England – 18-9



Fabricio Werdum – Brazil – 24-9







Light Heavyweight







Omari Akhmedov – Russia – 24-8



Chris Camozzi – USA – 27-14



Rafael Carvalho – Brazil – 17-8



Acacio dos Santos – Brazil – 15-6



Mateusz Duczmal – Poland - 4-1



Alexander Gustafsson – Sweden – 18-8



Luis Henrique da Silva – Brazil – 19-10



Jamelle Jones – USA – 15-8



Da Woon Jung – South Korea - 15-6



Caio Machado – Brazil – 8-4-1



Ronny Markes – Brazil – 25-10



Przemyslaw Mysiala – 24-12-1



Grant Neal – USA - 9-2



Yoel Romero – Cuba – 16-7



Mauricio Rua – Brazil – 27-14



Masoud Safari – Iran – 8-1



Cleiton Silva – Brazil – 16-4



Emiliano Sordi – Argentina - 23-10



Ovince St Preux – Haiti - 27-18



Anton Turkalj – Sweden – 8-4







Middleweight







John Allan – Brazil – 18-9



Lucas Alsina – Argentina – 13-5



David Branch – USA – 22-7



Jorge Bueno – Brazil – 10-5



Pieter Buist – Netherlands – 18-8



Rodrigo Cavalheiro – Brazil – 28-10



Adis Dadovic – Bosnia – 8-1



Kyle Daukaus – USA – 15-4



Zaza Dokhnadze – Georgia – 4-0



Chauncey Foxworth – USA – 19-10



Glaico Franca – Brazil – 23-8



Phil Hawes – USA – 15-4



Oton Jasse – Brazil – 21-10



Mariusz Ksiazkiewicz – Canada – 11-2



Thomas Lane – USA – 4-0



Hector Lombard – Cuba – 34-10



Nayib Lopez – Mexico – 17-2



Jack Marshman – Wales – 23-10



Gegard Mousasi – Netherlands – 49-9



Marus Perez – Brazil – 14-6



Jared Revel – Canada – 13-4



Luke Rockhold – USA – 16-6



Wanderlei Silva – Brazil – 35-14



Mark Stoddard – USA – 17-10



Jozef Wittner – Slovakia – 16-4







Welterweight







Eric Alequin – USA – 7-1



Ndidi Alonu – Nigeria – 13-4



Joao Lucas Alves – Brazil – 9-0



EJ Brooks – USA – 14-6



Chris Brown – USA – 10-5



Yosdenis Cedeno – Cuba – 11-7



Lucas Clay – USA – 10-3



Stephen Costello – Ireland – 5-2



Louis Glismann – Denmark – 12-3



Benson Henderson – USA – 30-12



Michael Irizarry – Puerto Rico – 14-5



Magomed Kabardiev – Kazakhstan – 10-1



Thiago Lima – Brazil – 8-1



Marcos Lloreda – USA – 15-8



Ruan Machado – Brazil – 7-2



Ibrahima Mane – France – 14-5



Jordan Mein – Canada – 31-14



Manuel Mena – Venezuela – 13-4



Dominick Meriweather – USA – 8-1



Danny Mitchell – England – 20-9-1



Abubakar Nurmagomedov – Russia – 17-4



Adilet Nurmatov – Kyrgyzstan – 13-2



Rousimar Palhares – Brazil – 19-11-1



Carlos Petruzella – Argentina – 13-0



Pat Pytlik – Canada – 9-2



Ashley Reece – 9-3



Emin Sharifow – Turkey – 7-1



Eduardo Souza – Brazil - 20-6



Julio Spadaccini – Brazil – 8-3



Francisco Trinaldo – Brazil – 32-14



Austin Tweedy – USA – 11-4



Tyron Woodley – USA – 19-7



Joao Zeferino – Brazil – 26-11







Lightweight







Magomed Akaev – Russia – 10-0



Amirkhon Alikhuzhaev – Uzbekistan – 11-4



Saad Awad – 24-14



Raimundo Batista – Brazil – 18-3



Stephen Beaumont – Canada – 11-3



Will Brooks – Canada – 26-5



Yan Cabral – Brazil – 15-3



Ayrton De Paepe – Belgium – 12-4



Nate Ghareeb – USA – 10-3



Christos Giagos – USA – 20-12



Thibault Gouti – France - 177



Kevin Lee – USA – 20-8



Wlliam Lima – Brazil - 6-3



John Makdessi – Canada – 18-9



Lucas Martins – Brazil – 22-7



Adam Masaev – Russia – 10-0



Aaron McKenzie – USA – 11-2



Mohamed Tarek Mohey – Egypt – 9-4



Killys Mota – Brazil – 15-4



Tofiq Musaev – Azerbaijan – 22-5



Tom O’Connor – Canada – 13-3



Ayinda Octave – Cameroon – 5-0



Alex Oliveira – Brazil – 25-16-1



Romario Orozco – Mexico – 9-0



Sidney Outlaw – USA – 19-6



Oscar Ownsworth – England – 8-3



Jairo Pacheco – Brazil – 10-2



Anthony Pettis – USA – 25-14



Jefferson Pontes – Brazil – 6-1



Kyle Prepolec – Canada – 18-8



Charles Rosa – USA – 14-8



Jeremy Stephens – USA – 29-21



Murad Umachiev – Russia – 4-0



Tim Wilde – England – 17-6



Magomed Yunisilau – Russia – 10-0







Featherweight







Mohammad Abzakh - Jordan – 4-0-2



Marcel Adur – Brazil - 16-5



Julio Arce – USA – 19-6



Deberson Batista - Brazil – 12-4



Claudeci Brito – Brazil - 11-4



Alexsandro Cangaty – Brazil - 10-4



Pedro Colman – Paraguay – 9-4



Patrizio De Sousa – Brazil – 8-2



Tyler Diamond – USA – 14-4



Leonardo Diniz – Brazil – 13-3



Marcelo Dias – Brazil - 14-6



Andre Harrison – USA - 22-3-1



Tariq Ismail- Canada – 8-2



Maike Linhares – Brazil – 19-3



Rakhim Midaev – Russia – 14-2



Lucas Miletich – Argentina – 10-2



Marlon Moraes – Brazil - 23-13



Renan Oliveira – Brazil – 11-2



Lance Palmer – USA - 22-5



Jan Queyhagens – Belgium – 12-5



Edilson Teixeira – Brazil – 29-15







Bantamweight







Marcus Paulo Amaral – Brazil – 16-4



Omar Arteaga – Peru – 11-1



Gamlet Aslanov – Kazakhstan – 6-0



Renan Barao – Brazil – 34-9



Altamiro De Jesus – Brazil – 10-3-3



Cameron Else – England - 11-6



Marciano Ferreira – Brazil – 13-3



Josh Hill – Canada – 22-7



Edson Lourenco – Brazil – 13-7



Victor Madrigal – Mexico – 13-4



Denis Palancica – Moldova – 10-1



Paulo Portillo – Argentina – 15-3



Jimmie Rivera – USA – 23-5



Eric Shelton – USA – 19-8



Diego Teixeira – Brazil – 7-4







Women’s Featherweight







Julia Budd – Canada – 17-6



Julia Dorny – Germany 2-2



Fernanda Guersone – Brazil – 1-0



Mariza Loch – Brazil - 6-1



Evelyn Martins – Brazil – 5-1



Lorrany Santos – Brazil - 6-2







Women’s Bantamweight







Fernanda Barbosa – Brazil - 10-5



Talita Bernardo – Brazil - 11-5



Queila Braga – Brazil - 8-2



Emilse Chirino – Argentina – 2-3



Juliet Chukwu – Nigeria - 7-1



Brittney Cloudy – USA -6-5



Alexa Conners – USA - 8-5



Alana Cook – Canada – 3-1



Bianca Daimoni – Brazil - 8-4



Thalita Diniz – Brazil - 5-3



Tonya Evinger – USA -19-8-1



Pannie Kianzad – Sweden - 16-9



Gisele Moreira – Brazil - 13-6



Sabriye Sengul – Turkey – 3-5



Zurina Turrey – USA - 5-1



Luz Vazquez – Argentina - 5-0



Tamires Vidal – Brazil - 7-4



Shanna Young – USA – 10-7







Women’s Flyweight







Mara Borella – Italy - 11-9



Veronika Borisova – Russia – 6-1



Miao Ding – China -18-8



Kalindra Faria – Brazil - 19-10



Justine Kish – USA – 9-6



Faine Mesquita – Australia – 3-0



Janaisa Morandin – Brazil - 10-5



Chiara Penco – Italy - 9-5



Andressa Rocha – Brazil - 6-3



Antonia Silvaneide – Brazil - 7-4



Maiju Suotama – Finland – 8-9



Paige VanZant – USA - 8-5







Strawweight







Melissa Amaya – USA – 7-0



Anita Bekus – Poland – 7-6



Yasmin Castanho – Brazil – 6-2



Marina de Abreu – Brazil – 5-2



Isabela de Padua – Brazil - 7-5



Eva Dourthe – France - 8-6



Randi Field – Canada – 5-1



Hannah Goldy – USA - 7-4



Brenda Gottig – Argentina - 8-2



Maria Henderson – USA -1-1



Kayla Hracho – USA - 6-4



Samantha Jean-Francois – France – 9-8



Natalia Kuziuntina – Russia – 7-1



Pamela Mara – Brazil – 6-4-1



Cory McKenna – Wales – 9-4



Silvania Monteiro – Brazil – 11-4



Bi Nguyen – USA - 6-9



Jessica Penne – USA - 14-8



Viviana Pereira – Brazil – 16-4



Livinha Souza – Brazil – 14-4



Hayley Valentine – England – 5-0



Isis Verbeek – Netherlands - 4-2



Karolina Wojcik – Poland - 12-6







Atomweight







Jessica Aguilar – Mexico – 20-10



Claire Lopez – France – 8-6



Shino Vanhoose – USA – 6-6