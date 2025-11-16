You think Islam cleans out the WW division?

John Cena

John Cena

Purple Belt
@purple
Joined
Dec 6, 2011
Messages
1,856
Reaction score
495
Maybe a bit of a reach but if Islam continues this domination at WW, it's Islam vs Khamzat by the end of 2026 at MW

1 Belal Muhammad
2 Sean Brady
3 Shavkat Rakhmonov
4 Leon Edwards
5 Kamaru Usman
6 Ian Machado Garry
7 Joaquin Buckley
8 Michael Morales
9 Carlos Prates
10 Gabriel Bonfim
 
John Cena said:
Maybe a bit of a reach but if Islam continues this domination at WW, it's Islam vs Khamzat by the end of 2026 at MW

1 Belal Muhammad
2 Sean Brady
3 Shavkat Rakhmonov
4 Leon Edwards
5 Kamaru Usman
6 Ian Machado Garry
7 Joaquin Buckley
8 Michael Morales
9 Carlos Prates
10 Gabriel Bonfim
Click to expand...
Well the top five just changed tonight, i am not sure how Usman gets to skip all them killers we just saw tonight.
 
Last edited:
I kind of think he could. I don't see any of them being able to stop the wrestling really. Maybe usman and Shavkat. But Islam might retire soon he's getting older.
 
John Cena said:
Maybe a bit of a reach but if Islam continues this domination at WW, it's Islam vs Khamzat by the end of 2026 at MW

1 Belal Muhammad
2 Sean Brady
3 Shavkat Rakhmonov
4 Leon Edwards
5 Kamaru Usman
6 Ian Machado Garry
7 Joaquin Buckley
8 Michael Morales
9 Carlos Prates
10 Gabriel Bonfim
Click to expand...
Only interested in Morales, Garry, Shavkat and maybe Prates...others (Belal, Brady, etc.) would need to string together a few nice wins first. Prates likely gets manhandled in the grappling department.
 
Truth is guys like Belal and JDM should never have been champions, they just squeaked by into it from lucky events like Khamzat having health issues leading to no longer being able to make weight, Shavkat having a long injury layoff and missing out on the title and Gary just losing to Shav which set him back.

Guys like Edwards, Brady, Belal, JDM are ok contenders but were never going to hold onto the belt for long.
 
John Cena said:
Maybe a bit of a reach but if Islam continues this domination at WW, it's Islam vs Khamzat by the end of 2026 at MW

1 Belal Muhammad
2 Sean Brady
3 Shavkat Rakhmonov
4 Leon Edwards
5 Kamaru Usman
6 Ian Machado Garry
7 Joaquin Buckley
8 Michael Morales
9 Carlos Prates
10 Gabriel Bonfim
Click to expand...
1 Belal Muhammad - win
2 Sean Brady loss
3 Shavkat Rakhmonov loss
4 Leon Edwards win
5 Kamaru Usman 50/50
6 Ian Machado Garry 50/50
7 Joaquin Buckley win
8 Michael Morales loss
9 Carlos Prates win
10 Gabriel Bonfim win
 
JoeRowe said:
Nah he'll be too old by the time he defends a 3rd or 4th time, as he only fights every 8-10 months. If he fights Morales last next he may not get a single defense of the WW title.
Click to expand...
He'll be at least 45 by the time he clears out that list. Maybe he'll break Couture's record as the oldest champ ever....not. Neither he nor half those guys (Belal, Usman, Edwards) will still be fighting in 5 years.
 
mkt said:
Only interested in Morales, Garry, Shavkat and maybe Prates...others (Belal, Brady, etc.) would need to string together a few nice wins first. Prates likely gets manhandled in the grappling department.
Click to expand...
My thoughts exactly. I’d be down to see if Usman could keep it standing too even tho he doesn’t deserve it. Still he may be able to cry and politic his way to a shot. It’s been done before
 
I doubt it, hes already quite late in his career. 2-3 title defences is achievable though. I still think the Ilia fight needs to happen too.
 
I am interested how Shavkat Nomad deals with this turn of events and Nomad vs Islam… It’s a pretty solid fight.
I doubt that fight happens first because Dana’s already calling the first fight is Islam vs Morales now.

Prates, Shavkot, Usman and Belal/Garry winner seem to be the next to argue who really wants it and can put a stamp on Dana White’s declared “Next , Next, Next Title shot.” There kinda stuck now to sort the pecking order out.

Usman always delivers a solid fight if it’s true he is healthy. Even when he isn’t healthy he doesn’t do too bad. I just don’t see Shavkot taking any fights unless he gets the true champ or the declared “Interm championship” because maybe Islam gets injured or something and the UFC needs to upgrade a main event.
Expect Shavkot to take the stubborn route regardless if Morales gets the “active fighter No1 contender.” He may turn it all down to wait for Islam/ Morales winner.
So either Prates and Usman go in together or the winner or Belal/Garry makes sense.
Prates seems to have just moved into the spot Brady was in. If he delivers on Usman or Belal/Garry type next win. He is right in the mix.
 
Gregoire1 said:
1 Belal Muhammad - win
2 Sean Brady loss
3 Shavkat Rakhmonov loss
4 Leon Edwards win
5 Kamaru Usman 50/50
6 Ian Machado Garry 50/50
7 Joaquin Buckley win
8 Michael Morales loss
9 Carlos Prates win
10 Gabriel Bonfim win
Click to expand...

How is ian garry 50/50?
 
TeenageMutantLesnarTurtle said:
I doubt it, hes already quite late in his career. 2-3 title defences is achievable though. I still think the Ilia fight needs to happen too.
Click to expand...

It won't happen, because Ilia isn't going up to 170 and Islam won't come back to 155. Also, Ilia will lose all his stock once Arman takes care of him.
 
John Cena said:
Maybe a bit of a reach but if Islam continues this domination at WW, it's Islam vs Khamzat by the end of 2026 at MW

1 Belal Muhammad
2 Sean Brady
3 Shavkat Rakhmonov
4 Leon Edwards
5 Kamaru Usman
6 Ian Machado Garry
7 Joaquin Buckley
8 Michael Morales
9 Carlos Prates
10 Gabriel Bonfim
Click to expand...
He is already ducking Shavkat
 
I'd say yes against 2-3 then retires but only if Bilal, Oldman and Edwards goes first or else people would be memeing him for fighting washed ups.

I don't buy into Shavkat hype after Garry put up a fight.
 
Last edited:
You must log in or register to reply here.

Similar threads

fries in the bag
When did the Welterweight division get so stacked?
2 3
Replies
41
Views
996
Nabs
Nabs
andgonsil
WW is currently the best division
2
Replies
25
Views
841
FilipEmoFights
FilipEmoFights
joy2day
With the matches announced, what is the situation in the WW division now?
Replies
10
Views
508
TITS
TITS
JoeRowe
New WW Rankings?
Replies
5
Views
255
RockyLockridge
RockyLockridge
fractal
Your new WW rankings
2
Replies
24
Views
643
Azure
Azure

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,283,027
Messages
58,477,403
Members
176,048
Latest member
gibberish

Share this page

Back
Top