WWE Worlds Collide 2025: Taco Saturday?

Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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WWE/AAA WORLDS COLLIDE 2025
LUCHA HOUSE SIESTA
SATURDAY JUNE 7TH
3PM ET/12PM PT
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AAA MEGA CHAMPIONSHIP
EL HIJO DEL VIKINGO (C) (AAA)
VS
CHAD GABLE (RAW)
NXT NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
FATAL 4-WAY
ETHAN PAGE (C) (NXT)
VS
JE'VON EVANS (NXT)
VS
REY FENIX (SMACKDOWN)
VS
LAREDO KID (AAA)
WOMEN'S TAG TEAM MATCH
STEPHANIE VAQUER & LOLA VICE (NXT)
VS
CHIK TORMENTA & DALYS (AAA)
6-MAN TAG TEAM MATCH
LEGADO DEL FANTASMA (ESCOBAR, BERTO, ANGEL) (SMACKDOWN)
VS
EL HIJO de DR. WAGNER JR., PAGANO & PSYCHO CLOWN (AAA)
6-MAN TAG TEAM MATCH
LWO (WILDE, DEL TORO, DRAGON LEE) (RAW)
VS
OCTAGON JR, AERO STAR, AND MR. IGUANA (AAA)
@Kowboy On Sherdog @Oku @PRIDEWASBETTER @helax @d.r.h @Rebelfett
HOOK A GUY UP PLEASE!
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