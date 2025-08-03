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WWE SUMMER SLAM 2025 NIGHT 2: STIPULATIONMANIA BROTHER!

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    Batjester

    Let me talk to ya!
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    WWE SUMMERSLAM 2025 NIGHT 2
    YOU GET A STIPULATION AND YOU GET A STIPULATION AND...
    SUNDAY AUGUST 3RD
    6PM ET/3PM PT
    ON PEACOCK AND NETFLIX INTERNATIONALLY
    YUP, ANOTHER 3 HOUR PRESHOW


    20240703_SummerSlam_CodyCena_16x9_Sunday.jpg


    WWE UNDISPUTED CHAMPIONSHIP
    STREET FIGHT
    JOHN CENA (C)
    VS
    CODY RHODES

    20240714_SummerSlam_WomensWorldTriple_16x9_Sunday.jpg


    WWE WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP
    TRIPLE THREAT
    NAOMI (C)
    VS
    IYO SKY
    VS
    RHEA RIPLEY

    20240714_SummerSlam_DomAJ_16x9_Sunday.jpg


    INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
    DOMINIC MYSTERIO (C)
    VS
    AJ STYLES

    20240718_SummerSlam_USTitleCage_16x9_Sunday.jpg


    UNITED STATES CHAMPIONSHIP
    STEEL CAGE MATCH
    SOLO SIKOA (C)
    VS
    JACOB FATU

    20240714_SummerSlam_BeckyLyra_16x9_Sunday.jpg


    WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
    LAST CHANCE MATCH
    BECKY LYNCH (C)
    VS
    LYRA VALKYRIA

    20240717_SummerSlam_TLCTag_16x9_Sunday.jpg


    WWE TAG TEAM CHAMPIONSHIP
    6 PACK TABLES, LADDERS, AND CHAIRS MATCH
    WYATT SIX (C)
    VS
    DIY
    VS
    STREET PROFITS
    VS
    FRAXIOM
    VS
    MSMG
    VS
    ANDRADE & FENIX

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    • Oh dang, the Samoan Werewolf, Dirty Dom and Cody, thats some solid rasslers there

    I would like to watch all 3 of them compete tonight but I cant take no more of the WWE's over polished 47 run ins bullshit in such a short time span

    Finna let Junior know his homie Jacob is fighting so he can watch it, though
     
    Dom and AJ are going to have a Great Match. This might be AJs last Summerslam, either this year or Next. AJ is pretty Adamant about not wrestling into his 50s .
     
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