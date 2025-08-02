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PWD WWE Summer Slam 2025: Night 1 Cash In!

Batjester

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Let me talk to ya!
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WWE SUMMER SLAM 2025 NIGHT 1
THE APPITIZER
SATURDAY AUGUST 2ND
6PM E/2PM P
ON PEACOCK OR NETFLIX
3 HOUR PRESHOW BECAUSE FUCK YOU, THAT'S WHY!

20240714_SummerSlam_PunkGUNTHER_16x9_Saturday.jpg


WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
CM PUNK

20240714_SummerSlam_TiffyJade_16x9_Saturday.jpg


WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP
TIFFANY STRATTON (C)
VS
JADE CARGILL

20240722_SummerSlam_MensTag_16x9_Saturday.jpg


TAG TEAM GRUDGE MATCH
BRON BREAKKER & BROSON REED
VS
ROMAN REIGNS & JEY USO

20240718_SummerSlam_WomensTag_16x9_Saturday.jpg


WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
ROXANNE PEREZ & RAQUEL RODRIGUEZ (C)
VS
ALEXA BLISS & CHARLOTTE FLAIR

20240714_SummerSlam_JellyRandyLoganDrew_16x9_Saturday.jpg


SPECIAL CELEBRITY TAG TEAM MATCH
DREW MCINTYRE & LOGAN PAUL
VS
RANDY ORTON & JELLYROLL

20240723_SummerSlam_SamiKross_16x9_Saturday.jpg


GRUDGE MATCH
SAMI ZAYN
VS
KARRION KROSS
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