Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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WWE SUMMER SLAM 2025 NIGHT 1
THE APPITIZER
SATURDAY AUGUST 2ND
6PM E/2PM P
ON PEACOCK OR NETFLIX
3 HOUR PRESHOW BECAUSE FUCK YOU, THAT'S WHY!
THE APPITIZER
SATURDAY AUGUST 2ND
6PM E/2PM P
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@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @Substance Abuse @Strychnine @helax @D.R.H. @Rebelfett @Stargazer Rex
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
CM PUNK
WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP
TIFFANY STRATTON (C)
VS
JADE CARGILL
TAG TEAM GRUDGE MATCH
BRON BREAKKER & BROSON REED
VS
ROMAN REIGNS & JEY USO
WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
ROXANNE PEREZ & RAQUEL RODRIGUEZ (C)
VS
ALEXA BLISS & CHARLOTTE FLAIR
SPECIAL CELEBRITY TAG TEAM MATCH
DREW MCINTYRE & LOGAN PAUL
VS
RANDY ORTON & JELLYROLL
GRUDGE MATCH
SAMI ZAYN
VS
KARRION KROSS
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
CM PUNK
WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP
TIFFANY STRATTON (C)
VS
JADE CARGILL
TAG TEAM GRUDGE MATCH
BRON BREAKKER & BROSON REED
VS
ROMAN REIGNS & JEY USO
WWE WOMEN'S TAG TEAM CHAMPIONSHIP
ROXANNE PEREZ & RAQUEL RODRIGUEZ (C)
VS
ALEXA BLISS & CHARLOTTE FLAIR
SPECIAL CELEBRITY TAG TEAM MATCH
DREW MCINTYRE & LOGAN PAUL
VS
RANDY ORTON & JELLYROLL
GRUDGE MATCH
SAMI ZAYN
VS
KARRION KROSS