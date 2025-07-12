Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
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WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT
OLDBERG'S LAST STAND
SATURDAY JULY 12TH 2025
8PM ET/5PM PT
ON NBC OR STREAMING ON PEACOCK
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
GOLDBERG
GRUDGE MATCH
SETH ROLLINS
VS
LA KNIGHT (YEAH!)
ANOTHER GRUDGE MATCH
DREW McINTYRE
VS
RANDY ORTON (w/JELLY ROLL)
UNITED STATES CHAMPIONSHIP
SOLO SIKOA (C)
VS
JIMMY USO
@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Substance Abuse @Oku @Stargazer Rex
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