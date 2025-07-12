PWD WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT: PLEASE RETIRE FOR GOOD!

Batjester

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WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT
OLDBERG'S LAST STAND
SATURDAY JULY 12TH 2025
8PM ET/5PM PT
ON NBC OR STREAMING ON PEACOCK

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WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
GUNTHER (C)
VS
GOLDBERG

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GRUDGE MATCH
SETH ROLLINS
VS
LA KNIGHT (YEAH!)

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ANOTHER GRUDGE MATCH
DREW McINTYRE
VS
RANDY ORTON (w/JELLY ROLL)

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UNITED STATES CHAMPIONSHIP
SOLO SIKOA (C)
VS
JIMMY USO

@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Substance Abuse @Oku @Stargazer Rex
 
Last edited:
Here come some more predictions:

Solo vs Uso - JImmy is the forgotten Bloodline member, and rightfully so. I'm expecting the usual shenanigans and the MFT's getting involved with a special appearance from Jacob and maybe even Jey. In the end we know how this goes. Solo retains (he might lose by DQ though).

Drew vs Randy - This could have been just a straight up slobberknocker, but then they added Jelly Roll (and you know Logan Paul is getting involved). This feels like a double DQ or no contest type of finish with this just setting up something for Summer Slam. Twist my arm and I think Drew wins with Randy slowly slipping further down the heel path.

Knight vs Rollins - I'm looking forward to this one. There are so many ways this can unfold and I'm really not sure how this ends. I can count on Bron and Bronson getting involved for sure, but who if anyone helps out LA?? We might be getting a repeat of the greatest cash in ever with Seth losing this match and then cashing in later in the evening. Picking Knight here.

Gunther vs Goldberg - Over/under for this match is much like my sex life, 3 minutes if you're lucky. If it goes over 5 this could get really ugly, and we might see Goldberg die in the ring. I think (unfortunately) that Goldberg wins, but maybe not the title.
 
Last edited:
I might hate watch this just to see the Randy Orton match, I appreciate his old school style very much, plus I always liked Goldberg in the 90's and Walter was dope when he was working the warehouse scene

I'll keep you updated
 
If Goldberg wins we riot!

Here's hoping it's a little more streamlined then last Saturday Nights Main Event, and there isn't 4,000 commercials..but I'm sure it'll be the same.
 
Too bad Oldberg will be blown up by the time he finishes walking to the ring, and Gunther is going to have to carry his ass no matter what the outcome is.
 
Starting with a banger.


Sad to see Drew walking in with Logan though. Both heels, but I don't feel like they belong together.
 
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