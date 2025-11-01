PWD WWE Saturday Night's Main Event Nov 2025: Title Town

SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT
TITLES THEY BE A CHANGING
SATURDAY NOVEMBER 1ST
7ET/4PT
ON PEACOCK IN THE US
ON NETFLIX EVERYWHERE ELSE

20251017_SNME_Match_CodyDrew_16x9_Date.jpg


UNDISPUTED HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
TITLE CHANGES HANDS ON DQ OR COUNT OUT
CODY RHODES (C)
VS
DREW MCINTYRE

20251020_SNME_Match_PunkJey_16x9_Tonight.jpg


WWE WORLD CHAMPIONSHIP
FOR THE VACANT TITLE
CM PUNK
VS
JEY USO

20251024_SNMENov_Match_TiffJade_16x9_Tonight.jpg


WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP
TIFFANY STRATTON (C)
VS
JADE CARGILL

20251027_SNMENov_Match_ICTripleThreat_16x9_Date_0.jpg


INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
DOMINIK MYSTERIO (C)
VS
PENTA
VS
RUSEV

