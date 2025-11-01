Batjester
SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT
TITLES THEY BE A CHANGING
SATURDAY NOVEMBER 1ST
7ET/4PT
ON PEACOCK IN THE US
ON NETFLIX EVERYWHERE ELSE
UNDISPUTED HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
TITLE CHANGES HANDS ON DQ OR COUNT OUT
CODY RHODES (C)
VS
DREW MCINTYRE
WWE WORLD CHAMPIONSHIP
FOR THE VACANT TITLE
CM PUNK
VS
JEY USO
WWE WOMEN'S CHAMPIONSHIP
TIFFANY STRATTON (C)
VS
JADE CARGILL
INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
DOMINIK MYSTERIO (C)
VS
PENTA
VS
RUSEV
@Kowboy On Sherdog @PRIDEWASBETTER @Oku @D.R.H. @Substance Abuse @helax @Strychnine
Hook us up please!
