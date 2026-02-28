Batjester
WWE ELIMINATION CHAMBER 2026
WHO DO WE THANK FOR TAKING OUT JEY?
SATURDAY FEBRUARY 28TH
7E/4P
ON ESPN+ IN THE USA AND NETFLIX EVERYWHERE ELSE
MEN'S ELIMINATION CHAMBER
CODY RHODES VS TRICK WILLIAMS VS RANDY ORTON VS JE'VON EVANS VS LOGAN PAUL VS LA KNIGHT
WWE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
CM PUNK (C)
VS
FINN BALOR
WOMEN'S ELIMINATION CHAMBER
RHEA RIPLEY VS ALEXA BLISS VS KIANA JAMES VS ASUKA VS RAQUEL RODRIGUEZ VS TIFFANY STRATTON
WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
BECKY LYNCH (C)
VS
AJ LEE
@Kung Fu Kowboy @PRIDEWASBETTER @Oku
