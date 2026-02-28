PWD WWE Elimination Chamber 2026: We're Getting Punk'd

WWE ELIMINATION CHAMBER 2026
WHO DO WE THANK FOR TAKING OUT JEY?
SATURDAY FEBRUARY 28TH
7E/4P
ON ESPN+ IN THE USA AND NETFLIX EVERYWHERE ELSE

EC26_MensChamber_Logan_16x9_tonight.jpg



MEN'S ELIMINATION CHAMBER

CODY RHODES VS TRICK WILLIAMS VS RANDY ORTON VS JE'VON EVANS VS LOGAN PAUL VS LA KNIGHT


EC26_PunkFinn_16x9_tonight.jpg



WWE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

CM PUNK (C)

VS

FINN BALOR

EC26_WomensChamber_16x9_tonight.jpg



WOMEN'S ELIMINATION CHAMBER

RHEA RIPLEY VS ALEXA BLISS VS KIANA JAMES VS ASUKA VS RAQUEL RODRIGUEZ VS TIFFANY STRATTON

EC26_BeckyAJ_16x9_tonight.jpg


WOMEN'S INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP
BECKY LYNCH (C)
VS
AJ LEE

