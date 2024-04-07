WrestleMania 40 Night 2: Finished stories and stuff

Batjester
Let me talk to ya!
@Titanium
- Joined
- Mar 4, 2009
- Messages
- 40,533
- Reaction score
- 44,644
WRESTLEMANIA 40
NIGHT 2
ADRENILINE SOMETHING SOMETHING
SUNDAY APRIL 7TH
7PM ET/4PM PT
WWE UNDISPUTED WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
NIGHT 2
ADRENILINE SOMETHING SOMETHING
SUNDAY APRIL 7TH
7PM ET/4PM PT
WWE UNDISPUTED WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
ROMAN REIGNS (C)
VS
CODY RHODES
VS
CODY RHODES
(DISCLAIMER: THIS WAS THE PHOTO USED AT THE TIME OF MAKING THSI THREAD BY WWE.COM FOR THIS MATCH AND I'M LEAVING IT BECAUSE I FIND IF FUNNY)
WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
SETH ROLLINS (C)
VS
DREW MCINTYRE
VS
DREW MCINTYRE
WWE WOMENS CHAMPIONSHIP
IYO SKY (C)
VS
BAYLEY
VS
BAYLEY
US HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
LOGAN PAUL (C)
VS
RANDY ORTON
VS
KEVIN OWENS
VS
RANDY ORTON
VS
KEVIN OWENS
GRUDGE MATCH
AJ STYLES
VS
LA KNIGHT
VS
LA KNIGHT
(YEAH!)
PHILLY STREET FIGHT
6 MAN TAG MATCH
PHILLY STREET FIGHT
6 MAN TAG MATCH
THE FINAL TESTAMENT (KROSS & AOP)
VS
BOBBY LASHLEY & THE STREET PROFITS
VS
BOBBY LASHLEY & THE STREET PROFITS
@Oku @Kowboy On Sherdog @Strychnine @PRIDEWASBETTER @Substance Abuse @D.R.H. @Zebra Cheeks @Rebelfett