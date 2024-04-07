WrestleMania 40 Night 2: Finished stories and stuff

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WRESTLEMANIA 40
NIGHT 2
ADRENILINE SOMETHING SOMETHING
SUNDAY APRIL 7TH
7PM ET/4PM PT

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WWE UNDISPUTED WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
ROMAN REIGNS (C)
VS
CODY RHODES

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(DISCLAIMER: THIS WAS THE PHOTO USED AT THE TIME OF MAKING THSI THREAD BY WWE.COM FOR THIS MATCH AND I'M LEAVING IT BECAUSE I FIND IF FUNNY)

WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
SETH ROLLINS (C)
VS
DREW MCINTYRE

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WWE WOMENS CHAMPIONSHIP
IYO SKY (C)
VS
BAYLEY

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US HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
TRIPLE THREAT
LOGAN PAUL (C)
VS
RANDY ORTON
VS
KEVIN OWENS

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GRUDGE MATCH
AJ STYLES
VS
LA KNIGHT
(YEAH!)

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PHILLY STREET FIGHT
6 MAN TAG MATCH
THE FINAL TESTAMENT (KROSS & AOP)
VS
BOBBY LASHLEY & THE STREET PROFITS
@Oku @Kowboy On Sherdog @Strychnine @PRIDEWASBETTER @Substance Abuse @D.R.H. @Zebra Cheeks @Rebelfett

 
Pretty good ways into night 1, surprised how many matches wound up there, had to check night two card again to see what was even left to watch tonight. Gonna find out how Sami Gunther goes right now
 
Still would have preferred LA Knight vs. Logan Paul for the US title but I think the long term here is eventually having a feud with A-Town Down Under vs. Owens and Orton. I'm not expecting much out of night 2 except for the main event. However, Sky vs. Bayley have the opportunity to be the best women's match of Wrestlemania since the tag match and Ripley/Lynch disappointed.
 
Damn, I almost forgot that LA Knight existed.
 
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