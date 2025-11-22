Who deserves it more, Morales or Garry

hswrestler
Morales resume:
Rd 1 TKO #2 contender Sean Brady
Rd 1 TKO former contender Gilbert Burns
Rd 1 TKO gatekeeper Neil Magny
UD over Matthews
UD over Griffin
19 fight win streek
Garry Resume
UD over #1 contender Belal
Competitive victory over fellow contender Prates
UD over MVP
UD over Magny
SD over Neil
Competitive loss against Shavkat
2 fight win streak
