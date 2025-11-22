Who deserves it more, Morales or Garry

Morales resume:

Rd 1 TKO #2 contender Sean Brady

Rd 1 TKO former contender Gilbert Burns

Rd 1 TKO gatekeeper Neil Magny

UD over Matthews

UD over Griffin

19 fight win streek



Garry Resume

UD over #1 contender Belal

Competitive victory over fellow contender Prates

UD over MVP

UD over Magny

SD over Neil

Competitive loss against Shavkat

2 fight win streak