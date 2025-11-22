Who deserves it more, Morales or Garry

Morales resume:
Rd 1 TKO #2 contender Sean Brady
Rd 1 TKO former contender Gilbert Burns
Rd 1 TKO gatekeeper Neil Magny
UD over Matthews
UD over Griffin
19 fight win streek

Garry Resume
UD over #1 contender Belal
Competitive victory over fellow contender Prates
UD over MVP
UD over Magny
SD over Neil
Competitive loss against Shavkat
2 fight win streak
 
The only person that got hurt in the Garry x Prates fight was Garry, and he nearly got put away. He has routinely point fought against ranked competition with a few absolute stinkers.

Prates has two - holy shit someone died - KOs since his fight with Garry, who has yet another point fighting stinker over Belal coming off a loss.

I see no clear mandate for Garry as he lost to Shavkat... Prates and Morales are both surging.
 
No clear mandate? He beat Prates. Or is excitement more valuable to you than winning fights?
 
He marginally won 4 point fighting stinker rounds, then nearly got MURDERED in the final round. The only person who got hurt in that fight was Garry. Yes context matters.

This is one fight removed from his own loss to Shavkat.

Now Prates has walk-off, highlight reel KO'd two ranked opponents this year.

It is a fun time in the division with so much talent. Out of Shavkat, Garry, Prates and Morales, only one guy is eeking out decision wins by point fighting, and its Garry.
 
In fact, I think Prates or Garry get the shot.

Shavkat can fight Morales. If Morales can get past Shavkat he gets the next title fight.

Regardless, Shavkat has been out a full year on injury. He needs to win another fight and Morales is the perfect opportunity.
 
Prates lost the fight. The judges didn't see it that way. End of story. Prates is getting wrestlefucked everyone knows it.
 
Not even close, Garry has beaten two top contenders in Belal and Prates (who he took on a month's notice).

Morales has one good win (Burns is washed, Magny is a gatekeeper) and should fight Shavkat in a no.1 contenders fight.
 
If we're talking about deserve: Shavkat

If we're talking about what's going to happen : Usman

In both scenario Morales and Garry should just fight each other. I know sherdog is currently in love with Morales legendary Ecuadorian school of grappling but he definitely needs another fight.
 
I don't think Prates gets it. Garry beat him and it would be very disputable if they give Prates the shot over the guy who beat him.
 
Prates gets styled on for three-and-half rounds against Garry, then beats Garry's leftovers and the shell of Leon Edwards yet he is ahead 😄

People act like Garry was virtually done in the fifth round of their fight - yet not a single judge scored a 10-8 round.
 
