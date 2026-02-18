White House what we know for now

Dagestanaev
Orange Belt
@Orange
- Joined
- Oct 20, 2025
- Messages
- 370
- Reaction score
- 553
How does UFC White House looks for now
MAIN EVENT : probably Poatan - Gane
Co-MAIN: Topuria - Gaethje
some WMMA fight, dont care if not Kayla - Amanda
Islam - Garry
Morales - JDM
PREMILS
probably Colby - Bo Nickel
probably Cutelaba - Walker 2 if Walker loses against Reyes
hopefully Bryce Mitchell - Song Yadong
MAIN EVENT : probably Poatan - Gane
Co-MAIN: Topuria - Gaethje
some WMMA fight, dont care if not Kayla - Amanda
Islam - Garry
Morales - JDM
PREMILS
probably Colby - Bo Nickel
probably Cutelaba - Walker 2 if Walker loses against Reyes
hopefully Bryce Mitchell - Song Yadong