White House what we know for now

Dagestanaev

Dagestanaev

Orange Belt
@Orange
Joined
Oct 20, 2025
Messages
370
Reaction score
553
How does UFC White House looks for now

MAIN EVENT : probably Poatan - Gane
Co-MAIN: Topuria - Gaethje
some WMMA fight, dont care if not Kayla - Amanda
Islam - Garry
Morales - JDM

PREMILS
probably Colby - Bo Nickel
probably Cutelaba - Walker 2 if Walker loses against Reyes
hopefully Bryce Mitchell - Song Yadong
 
How does UFC White House looks for now

MAIN EVENT : probably Poatan - Gane
Co-MAIN: Topuria - Gaethje
some WMMA fight, dont care if not Kayla - Amanda
Islam - Garry
Morales - JDM

PREMILS
probably Colby - Bo Nickel
probably Cutelaba - Walker 2 if Walker loses against Reyes
hopefully Bryce Mitchell - Song Yadong
 
I don't think Poatan-Gane would main event over Topuria-Gaethje, it's the huge American after all so it would be kinda weird if the main event would be between Brazilian and Frenchman.

Also, for all we know, Islam's title fight will not be there and sometime later.

Mitchell probably won't be there as well, especially after praising HItler and publicly hating Trump it would be a weird move.
 
He hates Trump? Lol
irimiasz said:
I don't think Poatan-Gane would main event over Topuria-Gaethje, it's the huge American after all so it would be kinda weird if the main event would be between Brazilian and Frenchman.

Also, for all we know, Islam's title fight will not be there and sometime later.

Mitchell probably won't be there as well, especially after praising HItler and publicly hating Trump it would be a weird mohates
Click to expand...
 
Kung Fu Kowboy said:
Well.... We DON'T KNOW anything for now because NOTHING has been announced.
Click to expand...
Well, apparently the full event has been known to all the haters on Sherdog for months, and the whole thing sucked to the 30% that make up thread, after thread, after thread hoping that if they cry enough about it, it will never happen . LOL
 
No way they have 3 title fights the ufc never gives us what we want these days … it’ll probably be an interim bad mother fucker title fight with a woman’s co main
 
Dagestanaev said:
He hates Trump? Lol
Click to expand...

He started with saying he'll die for Trump but then started to get the Epstein files out loud and called Trump an antichrist lol. The guy's clearly someone you don't want to risk saying some totally unpredictable shit in front of Trump & the rest in the biggest card ever
 
1771427849808.png

Wiki just says we know the day and place. Dana said they just made the matchups, now have to get everyone to sign and work it out. If you go on facebook you'll see so many fake news announcements. Only champ booked right now is Van I believe, so it could be literally anyone, besides Aspinall probably.
 
Tweak896 said:
View attachment 1134465

Wiki just says we know the day and place. Dana said they just made the matchups, now have to get everyone to sign and work it out. If you go on facebook you'll see so many fake news announcements. Only champ booked right now is Van I believe, so it could be literally anyone, besides Aspinall probably.
Click to expand...
Wiki is stupid
 
I am just okay with that. Nothing at all mind blowing and I'm not sure they could put a card on to blow me away with their current roster. Gaetjhe/Topuria is by far the most interesting of that line up. I would love Kayla/Amanda but will Kayla even be cleared to train and fight by then? Trump would love to get a hard on watching Mackenzie's butt so they could do her against Weili.

It's damn lunacy to not have Conor and Jones on it if they are serious about wanting to be on it. Jon/Alex even if not for an interim title works. Conor/Chandler also works but they seem to no longer want to do it.
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

L
Picking your Perfect White House Card
2
Replies
26
Views
554
Tweak896
Tweak896
fries in the bag
Unofficial Welterweight Rankings (post UFC 322)
Replies
2
Views
318
fries in the bag
fries in the bag
L
Predictions for the White House card?!?!
Replies
5
Views
141
thewhiterooster
thewhiterooster
Has23
If all the stars align part 2 (white house card)
Replies
16
Views
314
rear naked ankle pick
rear naked ankle pick
fries in the bag
News Dana White confirms UFC will choose White House fighters starting February 2026
2
Replies
26
Views
2K
Luthien
Luthien

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,282,622
Messages
58,450,213
Members
176,041
Latest member
jaybuff

Share this page

Back
Top