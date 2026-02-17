What Was Your Favorite Fight of 2010?

What Was Your Favorite MMA Fight of 2010?

  • Total voters
    103
Chael Sonnen vs. Anderson Silva - UFC 117 / Silva via SUB, 3:10, R5



Benson Henderson vs. Anthony Pettis - WEC 53 / Pettis via UD



Carlos Condit vs. Rory MacDonald - UFC 115 / Condit via KO, 4:53, R3



Chris Leben vs. Sexyama - UFC 116 / Leben via SUB, 4:40, R3



Jorge Santiago vs. Kazuo Misaki II - Sengoku 14 / Santiago via Corner Stoppage, 4:31, R5



Leonard Garcia vs. The Korean Zombie - WEC 48 / Garcia via Split Decision



Wanderlei Silva vs. Michael Bisping - UFC 110 / Silva via UD



Brock Lesnar vs. Shane Carwin - UFC 116 / Lesnar via SUB, 2:19, R2



Krzysztof Soszynski vs. Stephan Bonnar II - UFC 116 / Bonnar via TKO, 2:08, R2



Nick Diaz vs. KJ Noons II - Strikeforce, SJ - 10/2010 / Diaz via UD

 
Only recall seeing Benson/Pettis, Leben/Akiyama, and Carwin/Lesnar live

Benson/Pettis for me

Fun fact I bought UFC 113 and missed the main event picking up my best friend at the time. Had to scroll sherdog for hours after the fight to see how it ended.
Huge Shogun fan and I missed his biggest win in the UFC and I bought the PPV.
 
GoodBadHBK said:
Only recall seeing Benson/Pettis, Leben/Akiyama, and Carwin/Lesnar live

Benson/Pettis for me

Fun fact I bought UFC 113 and missed the main event picking up my best friend at the time. Had to scroll sherdog for hours after the fight to see how it ended.
Huge Shogun fan and I missed his biggest win in the UFC and I bought the PPV.
All anyone remembers from that Bendo/Pre-Wheaties Pettis fight is the kick, but the 24 minutes before it were excellent and very competitive. It's a great fight. Sucks about missing Rua getting his comeuppance at full price.
 
be6ad2768aaf9fe8e2d4c56fe0d9d0a2.gif

rip
 
Glad to see Santiago-Misaki mentioned. Both fights were stellar, but especially the rematch. I think, holistically, it's one of the best representations of MMA in a single fight. It'd be my pick, and comfortably. Probably Pettis-Bendo as a runner-up.
 
From that list - Sonnen/Silva I

Craziest comeback ever in a major championship fight imo
Sonnen was putting a beating on Silva which not many really expected, then Silva shows why he is one of the goats
 
There was not a single mfer here predicting "Chris Leben by last minute triangle" so I have to pick that.

Great slobberknocker before the come from behind sub, and somewhat of a capstone performance in Leben's career.
When I think of Leben, I always think back to this fight, his fight with Wanderlei, and his execution of Terry Martin.
 
swarrrm said:
Pettis v Benson for me. Last WEC, banger card, competitive fight 2-2 going into the 5th in the main event and this shit happens.

tenor.gif
This is one of those fight you had to watch live. As you said, final WEC card, tied 2-2 with a minute to go, and this moment in particular. We might not ever see anything like that again. People making those slow-mo YouTube videos to say it was scripted, went viral on SportsCenter.
 
WoozyFailGuy said:
There was not a single mfer here predicting "Chris Leben by last minute triangle" so I have to pick that.

Great slobberknocker before the come from behind sub, and somewhat of a capstone performance in Leben's career.
When I think of Leben, I always think back to this fight, his fight with Wanderlei, and his execution of Terry Martin.
I loved Zombie Leben. Dude was a savage. Especially taking those two fights within three weeks, but I can't help but say that I think of this as well when I think of Leben:

 
I voted Henderson v Pettis. I was living in an apartment in FL at the time watching it live and screaming so fucking loud in round 5 that I woke up my whole neighborhood. Great fucking fight and crazy r5 that showed me truly ANYTHING can happen in an MMA fight. Super fucking memorable.
 
Sonnen/Silva was really all about the result, and the expectation that his long reign might not only come to an end, but fairly easily by being outwrestled, than it was about being my favorite fight to watch. The come from behind ending was almost impossible to believe, and the historical significance. It was a moment I think every sherdogger remembers where they were when they saw it.
 
HHJ said:
Sonnen/Silva was really all about the result, and the expectation that his long reign might not only come to an end, but fairly easily by being outwrestled, than it was about being my favorite fight to watch. The come from behind ending was almost impossible to believe, and the historical significance. It was a moment I think every sherdogger remembers where they were when they saw it.
It's why I voted for it. I recall the whole night. Who was there. How everyone reacted. It's burned in my brain.
 
I was drunk on my property upstate campin. and i fell into a thorn bush. It was an epic battle.
 
