What time period was when the UFC HW division was the most entertaining and exciting to watch?

Takes Two To Tango
The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Circa 2009?
HEAVYWEIGHT
1. Brock Lesnar (UFC Heavyweight Champion)
2. Randy Couture
3. Antonio Rodrigo Nogueira
4. Frank Mir
5. Shane Carwin
6. Cain Velasquez
7. Mirko Cro Cop
8. Junior dos Santos
9. Cheick Kongo
10. Heath Herring
