What is your routine?

Xoleth
You're only winning if someone is losing.
@Black
- Joined
- Feb 18, 2019
- Messages
- 6,218
- Reaction score
- 10,540
Just curiosity...
How many days do you train, how many sets do you do?
Do you train for strength or other purposes?
Do you incorporate only straight sets or add intensifiers like myo-reps, dropsets, cluster sets?
How many days do you train, how many sets do you do?
Do you train for strength or other purposes?
Do you incorporate only straight sets or add intensifiers like myo-reps, dropsets, cluster sets?