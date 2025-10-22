What is your routine?

I do four days a week when in a calorie surplus.



Monday is deadlift, bench press and some lighter load squats.



Wednesday is chins, overhead press and rows.



Friday is squats and sometimes assistance work like maybe some extensions for the triceps.



Saturday is a variation of wednesday with lighter weights and with less intense work.



I do three sets for all lifts with the exception of deadlifts for which I stop at two sets.



I do the work reverse pyramid style. A heavy set, a medium set and a light set.



The first set is 4-6 reps. If I can't do 4 reps, the weight is too heavy. When I can do 6 reps that is my signal to increase the weight ever so slightly for the next session.



For the second set I will decrease the weight 5-10% from the first set and should be able to get 0-2 reps more than the first set.



I repeat this process for the third set and should be able to get 0-2 reps more in the third set than the second set.



I log everything and next session I will lift with the intention to increase at least one of the sets from last week.



If in a calorie deficit I remove day four.