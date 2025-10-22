What is your routine?

Xoleth

You're only winning if someone is losing.
@Black
Just curiosity...

How many days do you train, how many sets do you do?
Do you train for strength or other purposes?
Do you incorporate only straight sets or add intensifiers like myo-reps, dropsets, cluster sets?
 
I do four days a week when in a calorie surplus.

Monday is deadlift, bench press and some lighter load squats.

Wednesday is chins, overhead press and rows.

Friday is squats and sometimes assistance work like maybe some extensions for the triceps.

Saturday is a variation of wednesday with lighter weights and with less intense work.

I do three sets for all lifts with the exception of deadlifts for which I stop at two sets.

I do the work reverse pyramid style. A heavy set, a medium set and a light set.

The first set is 4-6 reps. If I can't do 4 reps, the weight is too heavy. When I can do 6 reps that is my signal to increase the weight ever so slightly for the next session.

For the second set I will decrease the weight 5-10% from the first set and should be able to get 0-2 reps more than the first set.

I repeat this process for the third set and should be able to get 0-2 reps more in the third set than the second set.

I log everything and next session I will lift with the intention to increase at least one of the sets from last week.

If in a calorie deficit I remove day four.
 
7 days a week. Sometimes doubles on weekends if up early.

Train for athletic strength.

Full body everyday. Mix of sandbags, bag work, gymnastics, plyo, calisthenics, 1-7 road miles , kettlebells & some bar work (DL and cleans)
Intensity and main muscle focus rotates daily. 1 day of mostly cardio and cooldown mobility work.
 
Three days per week. Based on the Big 3, so first day is a Squat variation, second day is a Bench variant and the third day is Deadlifts.

I've had multiple injuries/surgery, so the key word there is, "Variant". I can't Squat etc with an Olympic Bar.

Big 3 tends to be done for high intensity and lower reps: 3 - 5. Assistance work is done in the hypertrophy rep range.

One day of BJJ per week.
 
It's adjusted because I am old. The weekly training volume is lower, but the exercise selection remains the same. Squat (front or back), pull, and some pressing movement. I've delegated the bent over row as an assistance exercise. I can't go heavy and hard on it anymore because that will make my weekly workload too much.

No cardio. Ever. Cardio makes men feminine.
 
Week one m/w/f: Upper/lower/upper

Week two m/w/f: Lower/upper/lower

Ride my bike on the weekends

Stretch and do some abs on off days.

Repeat.

Stick to 5/3/1 on main compounds, autoregulation or linear progression on accessories....honestly whatever I'm feeling. I'm having more fun just fucking around and adding variety with reps/sets/tempo while still seeing the steady progress. Deload when life demands it whether work, illness, or family obligations take a front seat.

Keeps it light and fun without leaving me feeling too beat up. My kid is gonna start BJJ soon so I might drop a day of lifting and do two full body sessions per week instead so I can get back on the mat. Right now my goal is just to feel stronger and stay active since my health has been in question the last 2-3 years.
 
3x week

Plyometrics / depth drops for power

Gymnastic holds for strength

Dips, pull-ups, split squats for muscle

Finisher: sandbag lifting, double KB work, KB swings, etc.
 
Baby Hanma said:
It's adjusted because I am old. The weekly training volume is lower, but the exercise selection remains the same. Squat (front or back), pull, and some pressing movement. I've delegated the bent over row as an assistance exercise. I can't go heavy and hard on it anymore because that will make my weekly workload too much.

No cardio. Ever. Cardio makes men feminine.
I know you are either joking or a troll, but I am going to answer anyways.

Nothing screams bitch louder than being gassed after one round of sparring.
 
Anyways my routine is very limited as I have small children and work a lot:
- 2x judo
- 1x own routine : 5k run+2R shadow boxing+3R heavybag+deadlift+snatch
-1x kick boxing sparring

May vary and often one of those go given time and stuff.
 
KBE6EKCTAH_CCP said:
I know you are either joking or a troll, but I am going to answer anyways.

Nothing screams bitch louder than being gassed after one round of sparring.
You know what else screams bitch loud? Not being able to squat at least 405 pounds.

And besides, who needs to learn how to fight? Just train for strength and then call 911 if an idiot attacks you.

Also, a lot of fighting is just confidence. No one needs to be skilled if they "know" they can damage someone with their attacks. And lots of times, that's all it takes to survive street altercations against Kimbo Slice wannabes. So just learn the bare minimum skills, get good at them, and just like that you are a low-level fighter who will still win most street fights against bums.

Fighting is illegal. The folks who end up in prison are the true bitches of this world. Civility and calmness are traits of a true alpha, because civil and calm people are the ones who end up with the money.
 
Baby Hanma said:
You know what else screams bitch loud? Not being able to squat at least 405 pounds.

And besides, who needs to learn how to fight? Just train for strength and then call 911 if an idiot attacks you.

Also, a lot of fighting is just confidence. No one needs to be skilled if they "know" they can damage someone with their attacks. And lots of times, that's all it takes to survive street altercations against Kimbo Slice wannabes. So just learn the bare minimum skills, get good at them, and just like that you are a low-level fighter who will still win most street fights against bums.

Fighting is illegal. The folks who end up in prison are the true bitches of this world. Civility and calmness are traits of a true alpha, because civil and calm people are the ones who end up with the money.
Not sure if troll
 
