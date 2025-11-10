UFC world cup

Dagestanaev
What countries can provide good fighters for all weight classes and fight between them?
You have 8 weight classes, so you can have draw. Let's merge BW and FLW:
Teams from HW to BW:
Team America: Blaydes, Rountree, Strickland, Brady, Max, Sterling, Sean
Team Brazil: Almeida, Poatan, Caio, Prates, Oliveira, Diego, Pantoja
Team Russia: Pavlovich, Ankalaev, Chimaev, Islam, Fiziev, Evloev, Yan
Team Rest of the World: Aspinall, Prochazka, Dricus, Shavkat, Topuria , Volk, Merab
Every team plays each other team. Who wins and how ?
