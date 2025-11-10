UFC world cup

What countries can provide good fighters for all weight classes and fight between them?

You have 8 weight classes, so you can have draw. Let's merge BW and FLW:

Teams from HW to BW:

Team America: Blaydes, Rountree, Strickland, Brady, Max, Sterling, Sean

Team Brazil: Almeida, Poatan, Caio, Prates, Oliveira, Diego, Pantoja

Team Russia: Pavlovich, Ankalaev, Chimaev, Islam, Fiziev, Evloev, Yan

Team Rest of the World: Aspinall, Prochazka, Dricus, Shavkat, Topuria , Volk, Merab

Every team plays each other team. Who wins and how ?
 
Does America get all the guys that live and train in America?

Or do we have to pretend they belong to the country they pay lip service to and visit every once in a while?

Islam trains at AKA in California.
Merab lives in Long Island NY.
Pantoja lives and trains in Coconut Creek FL at ATT w Mike Thomas Brown
Alex Pereira trains in Danbury Connecticut with Glover and Plinio Cruz
 
jeff7b9 said:
Does America get all the guys that live and train in America

Or do we have to pretend they belong to the country they pay lip service to and visit every once in a while?

Islam trains at AKA in California.
Merab lives in Long Island NY.
Pantoja lives and trains in Coconut Creek FL at ATT w Mike Thomas Brown
Alex Pereira trains in Danbury Connecticut with Glover and Plinio Cruz
It's not a club. It's country origin.

Because for clubs, definitely America wins.

But for countries? I would go with Rest of the World
 
jeff7b9 said:
Does America get all the guys that live and train in America?

Or do we have to pretend they belong to the country they pay lip service to and visit every once in a while?
It should be like the Olympics where America gets all the best talent and whoever can't make the team here can go play for where their great great grandparents came from.
 
Tito Tapped said:
It should be like the Olympics where America gets all the best talent and whoever can't make the team here can go play for where their great great grandparents came from.
Sounds fair.

I knew a girl in high school that went to play in the Olympics for Greece.

She was good here, started for her high school... not like US national team good, but good for a 18 year old local female soccer player.

Greece- she is in the national team.

Spoke zero Greek.

Had never set foot in Greece.

She had 1 grandparent from Greece. That was all it took.




Best way to achieve great things = <Y2JSmirk>
Lower the bar
 
jeff7b9 said:
Sounds fair.

I knew a girl in high school that went to play in the Olympics for Greece.

She was good here, started for her high school... not like US national team good, but good for a 18 year old local female soccer player.

Greece- she is in the national team.

Spoke zero Greek.

Had never set foot in Greece.

She had 1 grandparent from Greece. That was all it took.




Best way to achieve great things = <Y2JSmirk>
Lower the bar
The soccer level in Greece is better than in US isn't it?
 
love this concept TS.. I’m always for country vs country in sports … based of looking at your teams I think world team wrecks shop with Russia taking silver
 
jeff7b9 said:
Sounds fair.

I knew a girl in high school that went to play in the Olympics for Greece.

She was good here, started for her high school... not like US national team good, but good for a 18 year old local female soccer player.

Greece- she is in the national team.

Spoke zero Greek.

Had never set foot in Greece.

She had 1 grandparent from Greece. That was all it took.




Best way to achieve great things = <Y2JSmirk>
Lower the bar
Dude, Greek football is better than the American one. So your example is wrong. Pick another one.

On the other side, you do realize USA doesn't provide the best fighters anymore
 
Dagestanaev said:
Dude, Greek football is better than the American one. So your example is wrong. Pick another one.

On the other side, you do realize USA doesn't provide the best fighters anymore
I always appreciate when people go out of their way to make sure without any doubt whatsoever that everyone knows they don't know what they are talking about.

I'm talking about WOMENS soccer

You absolute fucking retard

USWNT is 4x world cup champion and far and away the most successful team in women's soccer history and no one comes even remotely close. It is a one horse race


Greece WNT is not ranked in the top 50 and never won a world cup.
As far as I know they don't even have a participation trophy in their case


[ ] Remain silent and be thought a fool

[X] make absolutely certain everyone knows you are a tard
<PlusJuan>that's you buddy.
 
Dagestanaev said:
What countries can provide good fighters for all weight classes and fight between them?

You have 8 weight classes, so you can have draw. Let's merge BW and FLW:

Teams from HW to BW:

Team America: Blaydes, Rountree, Strickland, Brady, Max, Sterling, Sean

Team Brazil: Almeida, Poatan, Caio, Prates, Oliveira, Diego, Pantoja

Team Russia: Pavlovich, Ankalaev, Chimaev, Islam, Fiziev, Evloev, Yan

Team Rest of the World: Aspinall, Prochazka, Dricus, Shavkat, Topuria , Volk, Merab

Every team plays each other team. Who wins and how ?
jeff7b9 said:
Does America get all the guys that live and train in America?

Or do we have to pretend they belong to the country they pay lip service to and visit every once in a while?

Islam trains at AKA in California.
Merab lives in Long Island NY.
Pantoja lives and trains in Coconut Creek FL at ATT w Mike Thomas Brown
Alex Pereira trains in Danbury Connecticut with Glover and Plinio Cruz
"Our athletes suck, can we just claim the champs from other countries"

No.
 
SuperAlly said:
"Our athletes suck, can we just claim the champs from other countries"

No.
Our athletes are godly.

They are just getting paid 37 times as much money to play football, baseball and basketball.

US top athletes have been making 9 figures since UFC was paying champs 14k for title defenses. Jordan & Shaq were making over 100m a year in the 90s.

Now 50million just for sports not including endorsements doesn't crack the top 30.

And our leftovers have still dominated MMA for 30 years.

But we ain't got a lot right now in terms of US born elite guys.
That is definitely the case.

This topic is like a magnet for people looking to shit on the US.
 
jeff7b9 said:
Does America get all the guys that live and train in America?

Or do we have to pretend they belong to the country they pay lip service to and visit every once in a while?

Islam trains at AKA in California.
Merab lives in Long Island NY.
Pantoja lives and trains in Coconut Creek FL at ATT w Mike Thomas Brown
Alex Pereira trains in Danbury Connecticut with Glover and Plinio Cruz
Hmmm, Danbury, do you know if he ever rolls with Macarrão Stambowsky, old school badass member of the "famous five"?
 
Team Straya

HW - Tai Tuivasa
LHW - Jimmy Crute
MW - Robert Whittaker
WW - Jack Della Maddalena
LW - Tom Nolan
FW - Alexander Volkanovaki
BW - Steve Erceg


Not bad for a country with less than 8% of the population of the USA
 
jmboyd24 said:
Team Straya

HW - Tai Tuivasa
LHW - Jimmy Crute
MW - Robert Whittaker
WW - Jack Della Maddalena
LW - Tom Nolan
FW - Alexander Volkanovaki
BW - Steve Erceg


Not bad for a country with less than 8% of the population of the USA
Yes indeed, good one
 
