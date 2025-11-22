Jackonfire
Saturday 11.22.2025 at 10:00 AM ET
Venue: Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena
Location: Doha, Qatar
Commentary: Paul Felder, Michael Bisping, and John Gooden
Main Card (ESPN+ 1pm ET/10am PT)
155: Arman Tsarukyan (22-3) vs. Dan Hooker (24-12)
170: Belal Muhammad (24-4, 1NC) vs. Ian Machado Garry (16-1)
205: Volkan Oezdemir (20-8) vs. Alonzo Menifield (17-5-1)
170: Jack Hermansson (24-9) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)
HW: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs. Shamil Gaziev (14-1)
125: Tagir Ulanbekov (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (34-5, 1NC)
Preliminary Card (ESPN+ 10am ET/7am PT)
145: Bogdan Grad (15-3) vs. Luke Riley (11-0)
170: Nicolas Dalby (23-6-1, 2NC) vs. Saygid Izagakhmaev (22-2)
125: Alex Perez (25-9) vs. Asu Almabayev (22-3)
205: Abdul-Rakhman Yakhyaev (7-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3)
135: Bekzat Almakhan (12-2) vs. Aleksandre Topuria (6-1)
185: Ismail Naurdiev (24-8) vs. Ryan Loder (8-2)
155: Nurullo Aliev (10-0) vs. Shaqueme Rock (12-1-1)
HW: Marek Bujło (6-0) vs. Denzel Freeman (6-1)
Ian Garry (170) vs. Belal Muhammad (171)
Alonzo Menifield (206) vs. Volkan Oezdemir (206)
Jack Hermansson (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170)
Waldo Cortes-Acosta (265) vs. Shamil Gaziev (262)
Kyoji Horiguchi (125.5) vs. Tagir Ulanbekov (125.5)
Bogdan Grad (145.5) vs. Luke Riley(145.5)
Nicolas Dalby (170.5) vs. Saygid Izagakhmaev (170)
Asu Almabayev (125.5) vs. Alex Perez(126)
Raffael Cerqueira (204) vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev (205)
Bekzat Almakhan (136) vs. Aleksandre Topuria (135.5)
Ryan Loder (185) vs. Ismail Naurdiev (185)
Nurullo Aliev (155) vs. Shaqueme Rock (156)
Marek Bujlo (265) vs. Denzel Freeman (260)
Betting Odds
Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card
UFC Qatar: Fighter Faceoffs
How to Watch UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’
How to Watch UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’
Upper-tier lightweights, one of them closing in on a title shot, shoulder the marquee when Arman Tsarukyan toes the line against Dan Hooker in the five-round headliner at the ABHA Arena.
www.sherdog.com
UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
Sherdog's live UFC Qatar coverage will begin Saturday at 10 a.m. ET. The event is also known as UFC Fight Night 265.
www.sherdog.com
