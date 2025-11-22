PBP UFC Qatar - Tsarukyan vs. Hooker Official PBP Discussion: Sat 11/22 at 10am ET

Saturday 11.22.2025 at 10:00 AM ET
Venue: Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena
Location: Doha, Qatar
Commentary: Paul Felder, Michael Bisping, and John Gooden


G6UFn9fa-QAE6lo7.jpg




Main Card (ESPN+ 1pm ET/10am PT)
155: Arman Tsarukyan (22-3) vs. Dan Hooker (24-12)
170: Belal Muhammad (24-4, 1NC) vs. Ian Machado Garry (16-1)
205: Volkan Oezdemir (20-8) vs. Alonzo Menifield (17-5-1)
170: Jack Hermansson (24-9) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)
HW: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs. Shamil Gaziev (14-1)
125: Tagir Ulanbekov (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (34-5, 1NC)


Preliminary Card (ESPN+ 10am ET/7am PT)
145: Bogdan Grad (15-3) vs. Luke Riley (11-0)
170: Nicolas Dalby (23-6-1, 2NC) vs. Saygid Izagakhmaev (22-2)
125: Alex Perez (25-9) vs. Asu Almabayev (22-3)
205: Abdul-Rakhman Yakhyaev (7-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3)
135: Bekzat Almakhan (12-2) vs. Aleksandre Topuria (6-1)
185: Ismail Naurdiev (24-8) vs. Ryan Loder (8-2)
155: Nurullo Aliev (10-0) vs. Shaqueme Rock (12-1-1)
HW: Marek Bujło (6-0) vs. Denzel Freeman (6-1)



UFC Qatar Weigh-in Results:​

Arman Tsarukyan (156) vs. Dan Hooker(155.5)
Ian Garry (170) vs. Belal Muhammad (171)
Alonzo Menifield (206) vs. Volkan Oezdemir (206)
Jack Hermansson (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170)
Waldo Cortes-Acosta (265) vs. Shamil Gaziev (262)
Kyoji Horiguchi (125.5) vs. Tagir Ulanbekov (125.5)
Bogdan Grad (145.5) vs. Luke Riley(145.5)
Nicolas Dalby (170.5) vs. Saygid Izagakhmaev (170)
Asu Almabayev (125.5) vs. Alex Perez(126)
Raffael Cerqueira (204) vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev (205)
Bekzat Almakhan (136) vs. Aleksandre Topuria (135.5)
Ryan Loder (185) vs. Ismail Naurdiev (185)
Nurullo Aliev (155) vs. Shaqueme Rock (156)
Marek Bujlo (265) vs. Denzel Freeman (260)




UFC Qatar: Fighter Faceoffs





How to Watch UFC Qatar 'Tsarukyan vs. Hooker'

www.sherdog.com

How to Watch UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’

Upper-tier lightweights, one of them closing in on a title shot, shoulder the marquee when Arman Tsarukyan toes the line against Dan Hooker in the five-round headliner at the ABHA Arena.
www.sherdog.com www.sherdog.com



UFC Qatar 'Tsarukyan vs. Hooker' Play-by-Play, Results & Round Scoring

www.sherdog.com

UFC Qatar ‘Tsarukyan vs. Hooker’ Play-by-Play, Results & Round Scoring

Sherdog's live UFC Qatar coverage will begin Saturday at 10 a.m. ET. The event is also known as UFC Fight Night 265.
www.sherdog.com www.sherdog.com




Betting Odds
3941.png




Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





iRCsb4C.gif
fc9RiCD.png
 
