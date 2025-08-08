Jackonfire
Main Card (ESPN / ESPN+ 7pm ET / 4pm PT)
185: Roman Dolidze (15-3) vs. Anthony Hernandez (14-2)
135: Steve Erceg (12-4) vs. Ode' Osbourne (13-8)
115: Iasmin Lucindo (17-6) vs. Angela Hill (18-14)
145: Andre Fili (24-12) vs. Christian Rodriguez (12-3)
135: Miles Johns (15-3) vs. Jean Matsumoto (16-1)
185: Eryk Anders (17-8) vs. Christian Leroy Duncan (11-2)
Preliminary Card (ESPN / ESPN+ 4pm ET / 1pm PT)
205: Julius Walker (6-1) vs. Raffael Cerqueira (11-2)
135: Elijah Smith (8-1) vs. Toshiomi Kazama (11-4)
W135: Joselyne Edwards (15-6) vs. Priscila Cachoeira (13-6)
170: Uroš Medić (10-3) vs. Gilbert Urbina (7-3)
W125: Gabriella Fernandes (10-3) vs. Julija Stoliarenko (11-8-2)
205: Cody Brundage (11-6-1) vs. Eric McConico (9-3-1)
Betting Odds
