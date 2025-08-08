  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Thursday Aug 14, 2025 at 01:00 AM BST. This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Media UFC on ESPN 72 - Dolidze vs. Hernandez Official Weigh-in: Fri 8/9 at 12pm ET

maxresdefault.jpg



Main Card (ESPN / ESPN+ 7pm ET / 4pm PT)
185: Roman Dolidze (15-3) vs. Anthony Hernandez (14-2)
135: Steve Erceg (12-4) vs. Ode' Osbourne (13-8)
115: Iasmin Lucindo (17-6) vs. Angela Hill (18-14)
145: Andre Fili (24-12) vs. Christian Rodriguez (12-3)
135: Miles Johns (15-3) vs. Jean Matsumoto (16-1)
185: Eryk Anders (17-8) vs. Christian Leroy Duncan (11-2)


Preliminary Card (ESPN / ESPN+ 4pm ET / 1pm PT)
205: Julius Walker (6-1) vs. Raffael Cerqueira (11-2)
135: Elijah Smith (8-1) vs. Toshiomi Kazama (11-4)
W135: Joselyne Edwards (15-6) vs. Priscila Cachoeira (13-6)
170: Uroš Medić (10-3) vs. Gilbert Urbina (7-3)
W125: Gabriella Fernandes (10-3) vs. Julija Stoliarenko (11-8-2)
205: Cody Brundage (11-6-1) vs. Eric McConico (9-3-1)




UFC Vegas 109 Weigh-in Results: Main Event Fighter & 2 More Miss Weight​

www.sherdog.com

UFC Vegas 109 Weigh-in Results: Main Event Fighter & 2 More Miss Weight

The Ultimate Fighting Championship stays in Las Vegas for yet another UFC Apex card, which is now official after the rather chaotic UFC Vegas 109 weigh-ins took place.
www.sherdog.com www.sherdog.com


UFC Vegas 109 Weigh-in Results:​

Roman Dolidze (185.5) vs. Anthony Hernandez (186.5)*
Steve Erceg (135.5) vs. Ode Osbourne (135.5)
Angela Hill (116) vs. Iasmin Lucindo (115)
Andre Fili (146) vs. Christian Rodriguez (146)
Miles Johns (136) vs. Jean Matsumoto (136)
Eryk Anders (186) vs. Christian Leroy Duncan (185)
Raffael Cerqueira (203) vs. Julius Walker (206)
Toshiomi Kazama (136) vs. Elijah Smith (136)
Priscila Cachoeira (134) vs. Joselyne Edwards (136.25)**
Uros Medic (171) vs. Gilbert Urbina (171)
Gabriella Fernandes (125.5) vs. Julija Stoliarenko (126.25)***
Cody Brundage (202.5) vs. Eric McConico (204.5)



* Hernandez missed weight by .5 pounds and will be fined a percentage of his purse.
** Edwards missed weight by .25 pounds and will be fined a percentage of her purse.
*** Stoliarenko missed weight by .25 pounds and will be fined a percentage of her purse.
 
