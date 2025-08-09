  • Xenforo is upgrading us to version 2.3.7 on Thursday Aug 14, 2025 at 01:00 AM BST. This upgrade includes several security fixes among other improvements. Expect a temporary downtime during this process. More info here

Media UFC on ESPN 72 - Dolidze vs. Hernandez Official PBP Discussion: Sat 8/9 at 4pm ET

Who Wins?

  • Roman Dolidze

    Votes: 0 0.0%

  • Anthony Hernandez

    Votes: 4 100.0%
  • Total voters
    4
Saturday 08.09.2025 at 04:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 12
Commentary: Daniel Cormier, Dominick Cruz, and John Gooden


Gx7-Bwlia0-AAzllg.jpg



Main Card (ESPN / ESPN+ 7pm ET / 4pm PT)
185: Roman Dolidze (15-3) vs. Anthony Hernandez (14-2)
135: Steve Erceg (12-4) vs. Ode' Osbourne (13-8)
115: Iasmin Lucindo (17-6) vs. Angela Hill (18-14)
145: Andre Fili (24-12) vs. Christian Rodriguez (12-3)
135: Miles Johns (15-3) vs. Jean Matsumoto (16-1)
185: Eryk Anders (17-8) vs. Christian Leroy Duncan (11-2)


Preliminary Card (ESPN / ESPN+ 4pm ET / 1pm PT)
205: Julius Walker (6-1) vs. Raffael Cerqueira (11-2)
135: Elijah Smith (8-1) vs. Toshiomi Kazama (11-4)
W135: Joselyne Edwards (15-6) vs. Priscila Cachoeira (13-6)
170: Uroš Medić (10-3) vs. Gilbert Urbina (7-3)
W125: Gabriella Fernandes (10-3) vs. Julija Stoliarenko (11-8-2)
205: Cody Brundage (11-6-1) vs. Eric McConico (9-3-1)



UFC Vegas 109 Weigh-in Results:​

Roman Dolidze (185.5) vs. Anthony Hernandez (186)
Steve Erceg (135.5) vs. Ode Osbourne (135.5)
Angela Hill (116) vs. Iasmin Lucindo (115)
Andre Fili (146) vs. Christian Rodriguez (146)
Miles Johns (136) vs. Jean Matsumoto (136)
Eryk Anders (186) vs. Christian Leroy Duncan (185)
Raffael Cerqueira (203) vs. Julius Walker (206)
Toshiomi Kazama (136) vs. Elijah Smith (136)
Priscila Cachoeira (134) vs. Joselyne Edwards (136)
Uros Medic (171) vs. Gilbert Urbina (171)
Gabriella Fernandes (125.5) vs. Julija Stoliarenko (126)
Cody Brundage (202.5) vs. Eric McConico (204.5)



UFC Fight Night Dolidze vs. Hernandez Faceoffs





How to Watch UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’

www.sherdog.com

How to Watch UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’

The Ultimate Fighting Championship will stay in the UFC Apex for a second consecutive week, as it turns to finish-minded middleweights to lure in viewers.
www.sherdog.com www.sherdog.com



UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’ Play-by-Play, Results & Round Scoring

www.sherdog.com

UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’ Play-by-Play, Results & Round Scoring

Sherdog's live UFC Vegas 109 coverage will begin Saturday at 4 p.m. ET. The event is also known as UFC on ESPN 72.
www.sherdog.com www.sherdog.com




Betting Odds

3789.png




Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





iRCsb4C.gif
fc9RiCD.png
 
Last edited:
