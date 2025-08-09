Jackonfire
Saturday 08.09.2025 at 04:00 PM ET
Venue: UFC Apex
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 12
Commentary: Daniel Cormier, Dominick Cruz, and John Gooden
Main Card (ESPN / ESPN+ 7pm ET / 4pm PT)
185: Roman Dolidze (15-3) vs. Anthony Hernandez (14-2)
135: Steve Erceg (12-4) vs. Ode' Osbourne (13-8)
115: Iasmin Lucindo (17-6) vs. Angela Hill (18-14)
145: Andre Fili (24-12) vs. Christian Rodriguez (12-3)
135: Miles Johns (15-3) vs. Jean Matsumoto (16-1)
185: Eryk Anders (17-8) vs. Christian Leroy Duncan (11-2)
Preliminary Card (ESPN / ESPN+ 4pm ET / 1pm PT)
205: Julius Walker (6-1) vs. Raffael Cerqueira (11-2)
135: Elijah Smith (8-1) vs. Toshiomi Kazama (11-4)
W135: Joselyne Edwards (15-6) vs. Priscila Cachoeira (13-6)
170: Uroš Medić (10-3) vs. Gilbert Urbina (7-3)
W125: Gabriella Fernandes (10-3) vs. Julija Stoliarenko (11-8-2)
205: Cody Brundage (11-6-1) vs. Eric McConico (9-3-1)
Steve Erceg (135.5) vs. Ode Osbourne (135.5)
Angela Hill (116) vs. Iasmin Lucindo (115)
Andre Fili (146) vs. Christian Rodriguez (146)
Miles Johns (136) vs. Jean Matsumoto (136)
Eryk Anders (186) vs. Christian Leroy Duncan (185)
Raffael Cerqueira (203) vs. Julius Walker (206)
Toshiomi Kazama (136) vs. Elijah Smith (136)
Priscila Cachoeira (134) vs. Joselyne Edwards (136)
Uros Medic (171) vs. Gilbert Urbina (171)
Gabriella Fernandes (125.5) vs. Julija Stoliarenko (126)
Cody Brundage (202.5) vs. Eric McConico (204.5)
UFC Fight Night Dolidze vs. Hernandez Faceoffs
How to Watch UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’
How to Watch UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’
The Ultimate Fighting Championship will stay in the UFC Apex for a second consecutive week, as it turns to finish-minded middleweights to lure in viewers.
www.sherdog.com
UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
UFC Vegas 109 ‘Dolidze vs. Hernandez’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
Sherdog's live UFC Vegas 109 coverage will begin Saturday at 4 p.m. ET. The event is also known as UFC on ESPN 72.
www.sherdog.com
