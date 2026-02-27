Media UFC Mexico: Moreno vs. Kavanagh Official Weigh-in Results

Jackonfire

Jackonfire

BMF Mod
Staff member
Senior Moderator
Joined
Jun 14, 2009
Messages
71,070
Reaction score
109,865
UFCFNMorenovs-Kavanagh-1.jpg



Main Card (Paramount+ 8pm ET/5pm PT)
125: Brandon Moreno (23-9-2) vs. Lone'er Kavanagh (9-1)
135: Marlon Vera (23-11-1) vs. David Martínez (13-1)
155: Daniel Zellhuber (15-3) vs. King Green (33-17-1-1)
125: Édgar Cháirez (12-6, 1NC) vs. Felipe Bunes (14-8)
125: Imanol Rodríguez (6-0) vs. Kevin Borjas (10-4)
135: Santiago Luna (7-0) vs. Angel Pacheco (7-3)


Preliminary Card (Paramount+ 5pm ET/2pm PT)
185: Ryan Gandra (8-1) vs. José Daniel Medina (11-6)
W135: Ailín Pérez (12-2) vs. Macy Chiasson (11-5)
135: Cristian Quiñonez (18-5) vs. Kris Moutinho (14-7)
145: Douglas Silva de Andrade (26-6, 1NC) vs. Javier Reyes (22-5)
CW-130lb: Regina Tarin (7-0) vs. Ernesta Kareckaitė (6-1-1)
145: Erik Silva (9-3) vs. Francis Marshall (8-3)
185: Damian Pinas (8-1) vs. Wesley Schultz (8-2)




Betting Odds
4052.png

4053.png





Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





iRCsb4C.gif
fc9RiCD.png
 

UFC Mexico weigh-in results: Former champ makes weight for return fight

www.sherdog.com

UFC Mexico weigh-in results: Former champ makes weight for return fight

The Ultimate Fighting Championship returns to Mexico for the first time in 2026 this weekend.
www.sherdog.com www.sherdog.com

UFC Mexico weigh-in results:​

Brandon Moreno (125.5) vs. Lone'er Kavanagh (125)
David Martinez (135) vs. Marlon Vera (136)
Bobby Green (155) vs. Daniel Zellhuber (155)
Felipe Bunes (125) vs. Edgar Chairez (125)
Kevin Borjas (126) vs. Imanol Rodriguez (125)
Santiago Luna (136) vs. Angel Pacheco (135)
Ryan Gandra (185) vs. Jose Medina (186)
Macy Chiasson (135) vs. Ailin Perez(136)
Kris Moutinho (136) vs. Cristian Quinonez (136)
Douglas Silva de Andrade (146) vs. Javier Reyes (145)
Ernesta Kareckaite (129.5) vs. Regina Tarin (130)
Francis Marshall (145) vs. Erik Silva (146)
Damian Pinas (186) vs. Wesley Schultz (186)





 
I can't believe this event is still happening with whats going on in Mexico right now.
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Jackonfire
Media UFC Fight Night 266 - Bautista vs. Oliveira Official Weigh-in: Fri 2/6 at 12pm ET
Replies
10
Views
384
goOb
goOb
Jackonfire
Media UFC Fight Night Qatar - Tsarukyan vs. Hooker Official Weigh-in Results
2
Replies
26
Views
699
Sensee
Sensee
Jackonfire
Media UFC Fight Night 267 - Strickland vs. Hernandez Official Weigh-in Fri. 2/20 at 11 a.m. ET
2
Replies
23
Views
530
Bobby Boulders
Bobby Boulders
Jackonfire
Media UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2 Morning Weigh-in Show live on Thursday at 10:50pm ET / 7:50pm PT
Replies
12
Views
438
Shellon
Shellon
Jackonfire
Media UFC 324: Gaethje vs Pimblett Morning Weigh-in Show live on Friday at 11:50am ET / 8:50am PT
3 4 5
Replies
93
Views
1K
CasualBot
CasualBot

Latest posts

Forum statistics

Threads
1,283,134
Messages
58,483,817
Members
176,049
Latest member
Rick Quid

Share this page

Back
Top