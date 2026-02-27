Jackonfire
Main Card (Paramount+ 8pm ET/5pm PT)
125: Brandon Moreno (23-9-2) vs. Lone'er Kavanagh (9-1)
135: Marlon Vera (23-11-1) vs. David Martínez (13-1)
155: Daniel Zellhuber (15-3) vs. King Green (33-17-1-1)
125: Édgar Cháirez (12-6, 1NC) vs. Felipe Bunes (14-8)
125: Imanol Rodríguez (6-0) vs. Kevin Borjas (10-4)
135: Santiago Luna (7-0) vs. Angel Pacheco (7-3)
Preliminary Card (Paramount+ 5pm ET/2pm PT)
185: Ryan Gandra (8-1) vs. José Daniel Medina (11-6)
W135: Ailín Pérez (12-2) vs. Macy Chiasson (11-5)
135: Cristian Quiñonez (18-5) vs. Kris Moutinho (14-7)
145: Douglas Silva de Andrade (26-6, 1NC) vs. Javier Reyes (22-5)
CW-130lb: Regina Tarin (7-0) vs. Ernesta Kareckaitė (6-1-1)
145: Erik Silva (9-3) vs. Francis Marshall (8-3)
185: Damian Pinas (8-1) vs. Wesley Schultz (8-2)
