UFC FN 265 - Tsarukyan vs Hooker - BETS

EDIT : Added Naurdiev ITD - 150 returns 412
 
Horiguchi - large
Dalby/Perez/Loder/Topuria Mid
Hermansson / Grad / Menifield / Garry -3.5 / Hooker small

I literally bet horiguchi at the +125 opener thinking it was a good price. bet more at +175. then had to bet more now at +195. never been more confused by a line in my entire life.
 
-525

Horiguchi ML - 455 returns 1251 +1251

Garry ML / Naurdiev ML - 200 returns 440 +440

Hermansson SUB - 100 returns 1800 -100

Cerqueira RD1 KO - 35 returns 910 -35

Horiguchi ML / Naurdiev ML / Almakhan, Topuria O1.5 / Riley, Grad O1.5 - 100 returns 985 -100

Naurdiev ITD / Dalby ML / Horiguchi - 37.5 returns 1051 +1051

Almakhan DEC / Freeman DEC - 25 returns 625 -25

Garry ML / Grad ML / Naurdiev TKO / Almakhan DEC - 25 returns 1854 -25

Dalby RD3 / Hermansson SUB RD3 - 10 returns 16240 -10

Have a few more longshot lottos too :-)

EDIT : Added Naurdiev ITD - 150 returns 412 +412

Plus longshot + 2437

+4771
 
BigSteve said:
Yakhyaev RD 1 KO 300 to win 420
Click to expand...
Added:

Gaziev 300
Waldo/Gaz O2.5 300

Garry + Arman + 1TD 600 to win 456

Arman RD2 TD + SUB 100 to win 727

Added LIVE:

Perez 150

+133 Typical early morning card. No bets basically and it almost ends in disaster.
 
