Main Card (ESPN+ 1pm ET/10am PT)
155: Arman Tsarukyan (22-3) vs. Dan Hooker (24-12)
170: Belal Muhammad (24-4, 1NC) vs. Ian Machado Garry (16-1)
205: Volkan Oezdemir (20-8) vs. Alonzo Menifield (17-5-1)
170: Jack Hermansson (24-9) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)
HW: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs. Shamil Gaziev (14-1)
125: Tagir Ulanbekov (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (34-5, 1NC)
Preliminary Card (ESPN+ 10am ET/7am PT)
145: Bogdan Grad (15-3) vs. Luke Riley (11-0)
170: Nicolas Dalby (23-6-1, 2NC) vs. Saygid Izagakhmaev (22-2)
125: Alex Perez (25-9) vs. Asu Almabayev (22-3)
205: Abdul-Rakhman Yakhyaev (7-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3)
135: Bekzat Almakhan (12-2) vs. Aleksandre Topuria (6-1)
185: Ismail Naurdiev (24-8) vs. Ryan Loder (8-2)
155: Nurullo Aliev (10-0) vs. Shaqueme Rock (12-1-1)
HW: Marek Bujło (6-0) vs. Denzel Freeman (6-1)
Betting Odds
