Media UFC Fight Night Qatar - Tsarukyan vs. Hooker Official Weigh-in Results

UFCFNTsarukyanvs-Hooker-1.jpg



Main Card (ESPN+ 1pm ET/10am PT)
155: Arman Tsarukyan (22-3) vs. Dan Hooker (24-12)
170: Belal Muhammad (24-4, 1NC) vs. Ian Machado Garry (16-1)
205: Volkan Oezdemir (20-8) vs. Alonzo Menifield (17-5-1)
170: Jack Hermansson (24-9) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)
HW: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs. Shamil Gaziev (14-1)
125: Tagir Ulanbekov (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (34-5, 1NC)


Preliminary Card (ESPN+ 10am ET/7am PT)
145: Bogdan Grad (15-3) vs. Luke Riley (11-0)
170: Nicolas Dalby (23-6-1, 2NC) vs. Saygid Izagakhmaev (22-2)
125: Alex Perez (25-9) vs. Asu Almabayev (22-3)
205: Abdul-Rakhman Yakhyaev (7-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3)
135: Bekzat Almakhan (12-2) vs. Aleksandre Topuria (6-1)
185: Ismail Naurdiev (24-8) vs. Ryan Loder (8-2)
155: Nurullo Aliev (10-0) vs. Shaqueme Rock (12-1-1)
HW: Marek Bujło (6-0) vs. Denzel Freeman (6-1)



UFC Qatar Weigh-in Results: All Fighters Make Weight​



UFC Qatar Weigh-in Results:​

Arman Tsarukyan (156) vs. Dan Hooker(155.5)
Ian Garry (170) vs. Belal Muhammad (171)
Alonzo Menifield (206) vs. Volkan Oezdemir (206)
Jack Hermansson (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170)
Waldo Cortes-Acosta (265) vs. Shamil Gaziev (262)
Kyoji Horiguchi (125.5) vs. Tagir Ulanbekov (125.5)
Bogdan Grad (145.5) vs. Luke Riley(145.5)
Nicolas Dalby (170.5) vs. Saygid Izagakhmaev (170)
Asu Almabayev (125.5) vs. Alex Perez(126)
Raffael Cerqueira (204) vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev (205)
Bekzat Almakhan (136) vs. Aleksandre Topuria (135.5)
Ryan Loder (185) vs. Ismail Naurdiev (185)
Nurullo Aliev (155) vs. Shaqueme Rock (156)
Marek Bujlo (265) vs. Denzel Freeman (260)





 
Grad vs Riley could be a very fun fight
Hermansson is way bigger than Orolbai. Not sure why Orolbai is that much of a favourite while being a smaller grappler
 
Why is Tsarukyan still getting worked up this way before fights. He has to learn after the Oliviera fight to control his emotions.

He looks good though. So does belal.
 
I would've liked to see Arman hit 155 championship weight. I'm sure UFC brass would have as well
 
