Jackonfire
BMF Mod
Staff member
Senior Moderator
- Joined
- Jun 14, 2009
- Messages
- 70,989
- Reaction score
- 109,504
Saturday 02.07.2026 at 05:00 PM ET
Venue: Meta APEX
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 13
Commentary: Laura Sanko, Paul Felder, and Brendan Fitzgerald
Main Card (Paramount+ 8pm ET/5pm PT)
135: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)
125: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5, 1NC)
HW: Jailton Almeida (22-4) vs. Rizvan Kuniev (12-3-1-1NC)
185: Michał Oleksiejczuk (21-9, 1NC) vs. Marc-André Barriault (17-10, 1NC)
135: Jean Matsumoto (17-1) vs. Farid Basharat (14-0)
205: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)
Preliminary Card (Paramount+ 5pm ET/2pm PT)
170: Alex Morono (24-12, 1NC) vs. Daniil Donchenko (13-2)
170: Nikolay Veretennikov (13-7) vs. Niko Price (16-9, 2NC)
115: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)
135: Gianni Vazquez (13-4-1) vs. Javid Basharat (14-2, 1NC)
W125: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)
135: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)
W135: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)
Amir Albazi (125.5) vs. Kyoji Horiguchi (126)
Jailton Almeida (241) vs. Rizvan Kuniev (264)
Marc-AndreBarriault (184.5) vs. Michal Oleksiejczuk (186)
Farid Basharat (136) vs. Jean Matsumoto (135.5)
Dustin Jacoby ( 204.5) vs. Julius Walker (206)
Daniil Donchenko (170.5) vs. Alex Morono(170.5)
Nikolay Veretennikov (170.5) vs. Niko Price(171)
Bruna Brasil (116) vs. Ketlen Souza (115.5)
Javid Basharat (135.5) vs. Gianni Vazquez (141)*
Cong Wang (127.5)** vs. Eduarda Moura (127)***
Muin Gafurov (141)**** vs. Jakub Wiklacz (135.5)
Priscila Cachoeira (135.5) vs. Klaudia Sygula (135.5)
* Vazquez missed weight by five pounds.
** Wang missed weight by 1.5 pounds.
*** Moura missed weight by one pound.
**** Gafurov missed weight by five pounds.
UFC Fight Night 266 Faceoffs
Betting Odds
Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card
Venue: Meta APEX
Location: Las Vegas, Nevada, United States
MMA Bouts: 13
Commentary: Laura Sanko, Paul Felder, and Brendan Fitzgerald
Main Card (Paramount+ 8pm ET/5pm PT)
135: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)
125: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5, 1NC)
HW: Jailton Almeida (22-4) vs. Rizvan Kuniev (12-3-1-1NC)
185: Michał Oleksiejczuk (21-9, 1NC) vs. Marc-André Barriault (17-10, 1NC)
135: Jean Matsumoto (17-1) vs. Farid Basharat (14-0)
205: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)
Preliminary Card (Paramount+ 5pm ET/2pm PT)
170: Alex Morono (24-12, 1NC) vs. Daniil Donchenko (13-2)
170: Nikolay Veretennikov (13-7) vs. Niko Price (16-9, 2NC)
115: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)
135: Gianni Vazquez (13-4-1) vs. Javid Basharat (14-2, 1NC)
W125: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)
135: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)
W135: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)
UFC Vegas 113 Weigh-in Results:Mari Bautista (135.5) vs. Vinicius Oliveira (136)
Amir Albazi (125.5) vs. Kyoji Horiguchi (126)
Jailton Almeida (241) vs. Rizvan Kuniev (264)
Marc-AndreBarriault (184.5) vs. Michal Oleksiejczuk (186)
Farid Basharat (136) vs. Jean Matsumoto (135.5)
Dustin Jacoby ( 204.5) vs. Julius Walker (206)
Daniil Donchenko (170.5) vs. Alex Morono(170.5)
Nikolay Veretennikov (170.5) vs. Niko Price(171)
Bruna Brasil (116) vs. Ketlen Souza (115.5)
Javid Basharat (135.5) vs. Gianni Vazquez (141)*
Cong Wang (127.5)** vs. Eduarda Moura (127)***
Muin Gafurov (141)**** vs. Jakub Wiklacz (135.5)
Priscila Cachoeira (135.5) vs. Klaudia Sygula (135.5)
* Vazquez missed weight by five pounds.
** Wang missed weight by 1.5 pounds.
*** Moura missed weight by one pound.
**** Gafurov missed weight by five pounds.
UFC Fight Night 266 Faceoffs
How to Watch UFC Vegas 113 ‘Bautista vs. Oliveira’
How to Watch UFC Vegas 113 ‘Bautista vs. Oliveira’
The Ultimate Fighting Championship on Saturday will return to the friendly confines of the UFC Apex with bantamweight contenders Mario Bautista and Vinicius Oliveira at the top of the bill.
www.sherdog.com
UFC Vegas 113 ‘Bautista vs. Oliveira’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
UFC Vegas 113 ‘Bautista vs. Oliveira’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
Sherdog's live UFC Vegas 113 coverage will begin Saturday at 5 p.m. ET. The event is also known as UFC Fight Night 266.
www.sherdog.com
Betting Odds
Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card