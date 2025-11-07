Jackonfire
Main Card (ESPN+ 7pm ET/4pm PT)
170: Gabriel Bonfim (18-1) vs. Randy Brown (20-6)
125: Matt Schnell (17-9, 1NC) vs. Joseph Morales (14-2)
170: Muslim Salikhov (22-5) vs. Uroš Medić (11-3)
155: Chris Padilla (16-6) vs. Ismael Bonfim (20-5)
185: Christian Leroy Duncan (12-2) vs. Marco Tulio (14-1)
Preliminary Card (ESPN+ 4pm ET/1pm PT)
145: Hyder Amil (11-1) vs. Jamall Emmers (21-8)
135: Ricky Simón (22-6) vs. Raoni Barcelos (20-5)
W135: Mayra Bueno Silva (10-5-1, 1NC) vs. Jacqueline Cavalcanti (9-1)
HW: Josh Hokit (6-0) vs. Max Gimenis (6-1)
115: Tecia Pennington (15-7) vs. Denise Gomes (11-3)
135: Miles Johns (15-4, 1NC) vs. Daniel Marcos (17-1, 1NC)
CW 195: Jackson McVey (6-1) vs. Zachary Reese (9-2, 1NC)
Betting Odds
