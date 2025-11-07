  • Xenforo Cloud is upgrading us to version 2.3.8 on Monday February 16th, 2026 at 12:00 AM PST. Expect a temporary downtime during this process. More info here

UFC Fight Night 264 - Bonfim vs. Brown Official Weigh-in: Fri 11/6 at 12pm ET

UFC-FN-Bonfim-vs-Brown-1.jpg




Main Card (ESPN+ 7pm ET/4pm PT)
170: Gabriel Bonfim (18-1) vs. Randy Brown (20-6)
125: Matt Schnell (17-9, 1NC) vs. Joseph Morales (14-2)
170: Muslim Salikhov (22-5) vs. Uroš Medić (11-3)
155: Chris Padilla (16-6) vs. Ismael Bonfim (20-5)
185: Christian Leroy Duncan (12-2) vs. Marco Tulio (14-1)


Preliminary Card (ESPN+ 4pm ET/1pm PT)
145: Hyder Amil (11-1) vs. Jamall Emmers (21-8)
135: Ricky Simón (22-6) vs. Raoni Barcelos (20-5)
W135: Mayra Bueno Silva (10-5-1, 1NC) vs. Jacqueline Cavalcanti (9-1)
HW: Josh Hokit (6-0) vs. Max Gimenis (6-1)
115: Tecia Pennington (15-7) vs. Denise Gomes (11-3)
135: Miles Johns (15-4, 1NC) vs. Daniel Marcos (17-1, 1NC)
CW 195: Jackson McVey (6-1) vs. Zachary Reese (9-2, 1NC)




Betting Odds
3917.png

3918.png



UFC Vegas 111 Weigh-in Results: 1 Fighter Heavy by 5 Pounds

UFC Vegas 111 Weigh-in Results: 1 Fighter Heavy by 5 Pounds

The Ultimate Fighting Championship returns to the UFC Apex for the second straight week as the UFC Vegas 111 card is now officially set following the weigh-ins.
UFC Vegas 111 Weigh-in Results:​

Gabriel Bonfim (170.5) vs. Randy Brown (171)
Joseph Morales (125) vs. Matt Schnell (126)
Uros Medic (171) vs. Muslim Salikhov (171)
Ismael Bonfim (161)* vs. Chris Padilla (155)
Christian Leroy Duncan (185) vs. Marco Tulio (185.5)
Hyder Amil (145.5) vs. Jamall Emmers (145)
Raoni Barcelos (136) vs. Ricky Simon (135.5)
Jacqueline Cavalcanti (135.5) vs. Mayra Bueno Silva (135.5)
Max Gimenis (256) vs. Josh Hokit (236)
Denise Gomes (114.5) vs. Tecia Pennington (115)
Miles Johns (135.5) vs. Daniel Marcos (136)
Jackson McVey (193.5) vs. Zachary Reese (194)


*Bonfim missed weight by 5 pounds and will be fined a percentage of his purse.
 
@HI SCOTT NEWMAN inspection time 🐈
d9c2b234271016264216e459d2612ff3.jpg
All I want to know is are you boycotting this card or not ? lol its at the Apex so I think I don't know if we will all be very lucky and have your presence with us all. playbyplay crew its just so much better with you. We all missed you the last event, and it was wild with all the fixed fake fights going on last week, we really needed you to calm us all down and offer words of wisdom, you can be like a wizard at times with your wise words

images
 
All I want to know is are you boycotting this card or not ? lol its at the Apex so I think I don't know if we will all be very lucky and have your presence with us all. playbyplay crew its just so much better with you. We all missed you the last event, and it was wild with all the fixed fake fights going on last week, we really needed you to calm us all down and offer words of wisdom, you can be like a wizard at times with your wise words

images
bc64eca0c647f73008e3588f0b96cb3c.jpg

Can't find a single fight I care about on this card <.<
 
Ismael Bonfim, WTF.

Dude is 5'8 and heading towards being cut or forced to move to 170.

There are only 2 other 5'8 welters as it stands, RDA and Buckley, and Buckley in particular is built like a damn truck.

I'm leaning "cut".
 
I'm working some OT tomorrow. Not sure if I'll be able to catch this card. The only fighters I'm interested in are Leroy, Salikhov, and Hyder.
 
Whi are those guys ?
 
