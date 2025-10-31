Media UFC Fight Night 263 - Garcia vs. Onama Official Weigh-in: Fri 10/31 at 12pm ET

G3f4Cp5Ww-AAg-QGa.jpg




Main Card (ESPN+ 7pm ET/4pm PT)
145: Steve Garcia (18-5) vs. David Onama (14-2)
HW: Waldo Cortes-Acosta (14-2) vs. Ante Delija (26-6)
170: Jeremiah Wells (12-4-1) vs. Themba Gorimbo (14-5)
145: Isaac Dulgarian (7-1) vs. Yadier del Valle (9-0)
170: Charles Radtke (10-5) vs. Daniel Frunza (9-3)
125: Allan Nascimento (21-6) vs. Cody Durden (17-8-1)


Preliminary Card (ESPN+ 4pm ET/1pm PT)
205: Billy Elekana (8-2) vs. Kevin Christian (9-2)
135: Timothy Cuamba (9-3) vs. Lee Chang-ho (11-1)
185: Donte Johnson (6-0) vs. Sedriques Dumas (10-3, 1NC)
W135: Ketlen Vieira (15-4) vs. Norma Dumont (12-2)
115: Alice Ardelean (10-7) vs. Montserrat Ruiz (10-4)
170: Philip Rowe (11-5) vs. Ko Seok-hyun (12-2)
115: Talita Alencar (6-1-1) vs. Ariane Carnelossi (15-3)





Betting Odds

3913.png



Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





That got to be top 3 of the most Apex worthy Apex Cards ever 👀🎃👻:eek:
 
