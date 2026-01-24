PBP UFC 324: Gaethje vs. Pimblett Official Main Card PBP Discussion: Sat 1/24 at 9pm ET

UFC-324-Gaethje-vs-Pimblett-1.jpg



Main Card (Paramount+ 9pm ET/6pm PT)
155: Justin Gaethje (26-5) vs. Paddy Pimblett (23-3)
135: Sean O'Malley (18-3, 1NC) vs. Song Yadong (22-8-1, 1NC)
HW: Waldo Cortes-Acosta (16-2) vs. Derrick Lewis (29-12, 1NC)
W125: Natália Silva (19-5-1) vs. Rose Namajunas (15-7)
145: Arnold Allen (20-3) vs. Jean Silva (16-3)




How to Watch UFC 324 ‘Gaethje vs. Pimblett’




UFC 324 ‘Gaethje vs. Pimblett’ Play-by-Play, Results & Round Scoring





Ah yes, the event of foregone conclusions.

what a great way to usher in a new era.. with total bullshit
 
I may or may not be able to catch this card, I'll know in a few hours, but I just want to post to tell you all how glad I am see all you crazy bastards in a PBP thread again. Way too much of my MMA enjoyment comes from you all lol

However, I do have some bad news. The cat gang went through some hard times over the holidays.

It was revealed that @Luthien isn't a cat at all -- she's a human! Once this video came out, she was locked up in the big house:



@HI SCOTT NEWMAN took it particularly badly, whiling away the lonely hours with some of Luthien's favorite things:

lnjfmy4in12g1.jpg


found-her-with-a-tampon-again-v0-q1zdbd8in12g1.jpg


@Kung Fu Kowboy went down a dark path, eventually getting mixed up with the wrong kind of woman

ccb5g2fr2rcg1.jpeg



@BroRogan was badly injured trying to protect a small child



Then he wandered away from the hospital, high on meds:



The rest of the cat gang got into the rest of BroRogan's meds.

@Paynebringer wound up somewhere naked and afraid

hwiakntc336g1.jpeg


@rorschach51 was last seen playing with Luthien's vibrator



@Jackonfire went mad with his unreleased rage



the drugs made @BFoe paranoid and he started moderating peeps in real life



@Bobby Boulders was forced to perform as a hardcore cam star

evsps3bne98g1.jpeg


@helax wasn't forced at all

z6nfl6nvjn6g1.jpeg
 
Love you Sherbro

top-gun.gif
 
Wait Umar vs Figgy isn't on the main card but the women's fight is ?
 
@Jackonfire and @rorschach51 are you able to see the reddit content I tagged you in? it's displaying for me on my browser, but not on my phone. If it's not displaying, I'm very sorry, I tried to include you with some hilarious cat footage. One of the clips is a furry cat getting jiggled by a foot-massage plate and the other is footage someone shot of a cat that keeps coming to his kitchen window just to slap him in the face.
 
Some people around here actually have seen my gear before (your name is appropriate for the occasion, don't ask).

These cards aren't the same when you're not here
 
Luthien said:
lol sorry, that would have been funnier if the clip loaded, but I don't think it did. I can see it on my laptop, but not my phone. It was a clip of a fuzzy kitty getting jiggled as it sits on a vibrating foot-massage plate
 
don't ask said:
@Jackonfire and @rorschach51 are you able to see the reddit content I tagged you in? it's displaying for me on my browser, but not on my phone. If it's not displaying, I'm very sorry, I tried to include you with some hilarious cat footage. One of the clips is a furry cat getting jiggled by a foot-massage plate and the other is footage someone shot of a cat that keeps coming to his kitchen window just to slap him in the face.
I can see it on my laptop. Haven't checked on my phone. Got to say, well done post.
 
