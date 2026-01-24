Jackonfire
BMF Mod
Staff member
Senior Moderator
- Joined
- Jun 14, 2009
- Messages
- 71,020
- Reaction score
- 109,656
Main Card (Paramount+ 9pm ET/6pm PT)
155: Justin Gaethje (26-5) vs. Paddy Pimblett (23-3)
135: Sean O'Malley (18-3, 1NC) vs. Song Yadong (22-8-1, 1NC)
HW: Waldo Cortes-Acosta (16-2) vs. Derrick Lewis (29-12, 1NC)
W125: Natália Silva (19-5-1) vs. Rose Namajunas (15-7)
145: Arnold Allen (20-3) vs. Jean Silva (16-3)
How to Watch UFC 324 ‘Gaethje vs. Pimblett’
UFC 324 ‘Gaethje vs. Pimblett’ Play-by-Play, Results & Round Scoring
https://www.sherdog.com/news/news/UFC-324-Gaethje-vs-Pimblett-PlaybyPlay-Results-Round-Scoring-199858
Last edited: