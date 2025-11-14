Jackonfire
Main Card (PPV 10pm ET/7pm PT)
170: Jack Della Maddalena (18-2) vs. Islam Makhachev (27-1)
W125: Valentina Shevchenko (25-4-1) vs. Zhang Weili (26-3)
170: Sean Brady (18-1) vs. Michael Morales (18-0)
170: Leon Edwards (22-5, 1NC) vs. Carlos Prates (22-7)
155: Beneil Dariush (23-6-1) vs. Benoît Saint Denis (15-3, 1NC)
Preliminary Card (ESPNEWS/ESPN+ 8pm ET/5pm PT)
185: Bo Nickal (7-1) vs. Rodolfo Vieira (11-3)
185: Roman Kopylov (14-4) vs. Gregory Rodrigues (17-6)
W125: Erin Blanchfield (13-2) vs. Tracy Cortez (12-2)
135: Malcolm Wellmaker (10-0) vs. Cody Haddon (8-1)
Early Prelims (ESPN+/UFC Fight Pass 6pm ET/3pm PT)
185: Kyle Daukaus (16-4, 1NC) vs. Gerald Meerschaert (37-20)
145: Pat Sabatini (20-5) vs. Chepe Mariscal (18-6, 1NC)
115: Angela Hill (18-15) vs. Fatima Kline (8-1)
185: Baisangur Susurkaev (10-0) vs. Eric McConico (10-3-1)
Betting Odds
