Media UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev Morning Weigh-in Show live on Friday at 9:50am ET

UFC322Della-Maddalenavs-Makhachev-1.jpg



Main Card (PPV 10pm ET/7pm PT)
170: Jack Della Maddalena (18-2) vs. Islam Makhachev (27-1)
W125: Valentina Shevchenko (25-4-1) vs. Zhang Weili (26-3)
170: Sean Brady (18-1) vs. Michael Morales (18-0)
170: Leon Edwards (22-5, 1NC) vs. Carlos Prates (22-7)
155: Beneil Dariush (23-6-1) vs. Benoît Saint Denis (15-3, 1NC)


Preliminary Card (ESPNEWS/ESPN+ 8pm ET/5pm PT)
185: Bo Nickal (7-1) vs. Rodolfo Vieira (11-3)
185: Roman Kopylov (14-4) vs. Gregory Rodrigues (17-6)
W125: Erin Blanchfield (13-2) vs. Tracy Cortez (12-2)
135: Malcolm Wellmaker (10-0) vs. Cody Haddon (8-1)


Early Prelims (ESPN+/UFC Fight Pass 6pm ET/3pm PT)
185: Kyle Daukaus (16-4, 1NC) vs. Gerald Meerschaert (37-20)
145: Pat Sabatini (20-5) vs. Chepe Mariscal (18-6, 1NC)
115: Angela Hill (18-15) vs. Fatima Kline (8-1)
185: Baisangur Susurkaev (10-0) vs. Eric McConico (10-3-1)




Betting Odds
3830.png

3924.png



Head over to SPORTSBOOK MMA and use your vcash to place bets on this card





Don't know if anyone is watching this weigh in show...

But good god... no human slurps the company cock more passionately than DC.

This motherfucker rubbing balls and holding hands and making eye contact and everything.
 
Rampage_Jackson said:
View attachment 1121148


Islam looks like shit lol. Added a bunch of water weight and everyone said he looked jacked. He's gonna get Jack'd alright.

War JDM
I don't know the science behind limiting cardio whilst trying to gain muscle in an already elite level athlete in MMA.

Khabib pushing long training sessions might emphasize building lean muscle mass -- so it would be interesting to hear Sherbros who have tried to go up (not lean their way down) to a weight class.

Should you build up in one separate phase emphasizing weight gain and strength conditioning, whilst still continuing skill development and limited cardio?

Then add a specific cardio phase to prepare for a 5 Round Fight, whilst maintaining new muscle weight gain without losing it?
 

UFC 322 Weigh-in Results: Title Fights Set; 1 Fighter Heavy​

www.sherdog.com

UFC 322 Weigh-in Results: Title Fights Set; 1 Fighter Heavy

The Ultimate Fighting Championship's return to Madison Square Garden comes with a stacked card featuring two title fights, which are now official after the UFC 322 weigh-ins.
www.sherdog.com www.sherdog.com


UFC 322 Weigh-in Results:​

Jack Della Maddalena (169.8) vs. Islam Makhachev (170)
Valentina Shevchenko (124.6) vs. Weili Zhang(124.6)
Sean Brady (169.4) vs. Michael Morales (170.6)
Leon Edwards (170) vs. Carlos Prates (169.6)
Beneil Dariush (157.2)* vs. Benoit St.Denis (155.6)
Bo Nickal (185.8) vs. Rodolfo Vieira (186)
Roman Kopylov (185.2) vs. Gregory Rodrigues (185.8)
Erin Blanchfield (125.8) vs. Tracy Cortez (125.6)
Ethyn Ewing (145.2) vs. Malcolm Wellmaker (143.6)
Kyle Daukaus (186) vs. Gerald Meerschaert (185.6)
Jose Mariscal (145.6) vs. Pat Sabatini (145.6)
Angela Hill (115.6) vs. Fatima Kline (115.4)
Eric McConico (185.6) vs. Baisangur Susurkaev (185.2)
Viacheslav Borshchev (155.8) vs. Matheus Camilo (155.8)


*Dariush missed weight by 1.2 pounds and will be fined a percentage of his purse.
 
are they finally using digital scales? never seen so many .5 .2 .6 type numbers
 
Wow you don't expect Benny coming in fat guy's so professional.

I'm surprised that erin and/or Tracy didn't make championship weight just incase something happened with a comain.

If we get an overnight pullout guess it's Angela Hill for the title fight :D
 
