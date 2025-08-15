Jackonfire
Main Card (PPV 10pm ET/7pm PT)
185: Dricus du Plessis (23-2) vs. Khamzat Chimaev (14-0)
145: Lerone Murphy (16-0-1) vs. Aaron Pico (13-4)
170: Geoff Neal (16-6) vs. Carlos Prates (21-7)
185: Jared Cannonier (18-8) vs. Michael Page (23-3)
125: Tim Elliott (21-13-1) vs. Kai Asakura (21-5)
Preliminary Card (ESPN+/Disney+ 8pm ET/5pm PT)
185: Baysangur Susurkaev (9-0) vs. Eric Nolan (8-3)
185: Gerald Meerschaert (37-19) vs. Michał Oleksiejczuk (20-9, 1NC)
115: Jéssica Andrade (26-14) vs. Loopy Godinez (13-5)
155: Chase Hooper (16-3-1) vs. Alexander Hernandez (16-8)
Early Prelims (ESPN+/Disney+/UFC Fight Pass 6pm ET/3pm PT)
155: Edson Barboza (24-12) vs. Drakkar Klose (15-3-1)
185: Bryan Battle (13-2, 1NC) vs. Nursulton Ruziboev (36-9-2, 2NC)
W125: Karine Silva (18-5) vs. Dione Barbosa (8-3)
125: Alibi Idiris (11-0) vs. Joseph Morales (13-2)
Betting Odds
