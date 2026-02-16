Topuria & Islam resume comparison

By end of year its looking VERY likely that their resumes at their new weight class will be:

Topuria:

LW Title fight: Charles Oliveira, 35 yrs old, 10 losses
LW Title defense: Justin Gaethje, 38 yrs old, 5 losses


Islam:

WW Title fight: JDM, 29 yrs old, Undefeated in UFC, Lineal Champion
WW Title defense: Ian Garry, 28 yrs old, 1 loss


Could u imagine the daily meltdown on here if these resumes were reversed lol.
 
Topuria knocked out a few very good FW strikers and a chinny past it Oliveira who all stayed in the pocket with him.

He has never felt anything close to Islam's grappling, skill, evasivness, size and power.

He will be taken down in seconds at WW and if he gets up he'll be depleted and tentative.

Ilia is very good but his dream to become a 3 weight champ will lead to an embarrassing lopisded contest.
 
If it's a resume comparison they why limit to the only fights that fit some gay narrative? I'd like to have seen how Islam handles Max, who is incredibly hard to take down or keep down. Or khabib for that matter. Try that clumsy standup with Max and get pieced up
 
I feel for @moosaev
He gets unfairly slammed for backing the fighters he shares religious beliefs with but is a hell of a knowledgeable fan, and he contributes to most conversations in good faith

That's a dying attribute, both around here and the world in general these days
 
Hymen Crusher said:
Topuria would have beaten him if he didnt move up. Thats why he moved up. Its not even complicated he ran away
Click to expand...
Ilias ducking Arman too if thats the way we're playing it, right?

Guy announced his sabbatical a week after Arman ran through Hooker

No one who's vacated to move up has any room to bitch about anyone else doing it unless they can deal with the same level of criticism when it comes back around.
 
hbombbisping said:
Topuria knocked out a few very good FW strikers and a chinny past it Oliveira who all stayed in the pocket with him.

He has never felt anything close to Islam's grappling, skill, evasivness, size and power.

He will be taken down in seconds at WW and if he gets up he'll be depleted and tentative.

Ilia is very good but his dream to become a 3 weight champ will lead to an embarrassing lopisded contest.
Click to expand...
I have no issue with ilia fighting Islam, I think that's a hella close fight, I don't think islam will just ragdoll him. My opinion is it will play out similar to the first Volk fight. Islam fans will underestimate Ilia's resilience and skills on the ground, and Ilia fans will underestimate Islam's pure striking skills. I think islam can win rounds off of ilia just by striking.
 
moosaev said:
By end of year its looking VERY likely that their resumes at their new weight class will be:

Topuria:

LW Title fight: Charles Oliveira, 35 yrs old, 10 losses
LW Title defense: Justin Gaethje, 38 yrs old, 5 losses
Click to expand...
I already did some revisionist history on Topuria´s recent wins, it wasnt taken very well by sherdog, he has beaten great fighters...at the right time.

El Fernas said:
Great wins, but also at the right time for all of them

Oliveira: 10 loses, 45 fights, almost 36 years old
Holloway: 7 loses, 33 fights, almost 33 years old, has a tendency to block with his face, some even say he is already showing CTE signs.
Volkanovski: 29 fights with only 3 loses, but he lost by KO 4 months before their fight, 35 years old
Click to expand...
 
The Gaethje fight is so pointless.

And I love Justin Gaethje, he is on a very very short list for my favorite fighter ever.

This is where UFC horrendous matchmaking hurts.

We should have seen Ilia vs Arman already and if Ilia won then he would at least have a title defense.


UFC is probably going to book a ridiculous unearned title fight with Usman who has no relevant wins over top 5 welterweights..

When the ridiculous unearned WW title fight with a challenger with no wins over top 5 ranked welterweights should be Ilia!
 
dominion said:
If it's a resume comparison they why limit to the only fights that fit some gay narrative? I'd like to have seen how Islam handles Max, who is incredibly hard to take down or keep down. Or khabib for that matter. Try that clumsy standup with Max and get pieced up
Click to expand...
Im a HUGE Max fan... but he is "incredibly hard to take down" based on what opponent? His resume is like 90% strikers... the only wrestlers he fought in the last decade would be Ricardo Lamas and Frankie Edgar.. both over 6 years ago....

It might be true.... but he literally hasn't fought a single wrestler so I really dont know if he could even think about stopping Islam's Takedowns....
 
