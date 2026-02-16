Topuria & Islam resume comparison

moosaev
By end of year its looking VERY likely that their resumes at their new weight class will be:
Topuria:
LW Title fight: Charles Oliveira, 35 yrs old, 10 losses
LW Title defense: Justin Gaethje, 38 yrs old, 5 losses
Islam:
WW Title fight: JDM, 29 yrs old, Undefeated in UFC, Lineal Champion
WW Title defense: Ian Garry, 28 yrs old, 1 loss
Could u imagine the daily meltdown on here if these resumes were reversed lol.
