The month in Kickboxing/Muay Thai (finally updated through September)

Okay, so this is something I've been wanting to do for quite some time, but never had the time until recently to do it. I've been toying with this type of "viewing guide" in Google Drive, but figured I'd share it with everyone here. Essentially, it's a list of the most important Kickboxing/Muay Thai fights of all rulesets (traditional MT, "entertainment" MT, small gloves MT, kickboxing) for the month of March. The traditional Muay Thai fights were especially hard to track because a lot of the sites and information are in Thai, but thanks to a combination of thboxing, MuayThaiResults, and WMO Muay Thai, I was able to track down and piece a lot together.

This isn't meant to be all-encompassing -- just to track the top fights from the top fighters in the world pound for pound. I have tried to only include "official" sources, if at all possible. In the case of RISE (whose last card was apparently PPV -- I figured that out once they weren't uploaded after the usual week), I will link to the official PPV site until they are posted on YouTube (if ever). The same will be true for Glory main cards and some ONE cards. I will hope to update this on a monthly basis, but consider this a test run for now.

March
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
119 lb: Den SitNayaktaweebtapongmuaythai vs. Yokkiri T.N.Muaythai (Muay Thai) (Pryde TV 3/1)
122 lb: Wuttikorn Suannamtankiri vs. Ratchadet TN.MuayThai (Muay Thai) (Pryde TV 3/1)
106 lb: LaoStar Kiattongyot vs. Rakphuluang DetchPetchsithong (Muay Thai) (Muay Thai Pantamit 3/3)
130 lb: Kompatak Or.Atchariya vs. Thongnoi Lukbanyai (Muay Thai) (Petchyindee 3/6)
113 lb: Singdam 69Surat vs. Nuatoranee Jitmuangnon (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 3/9)
115 lb: FourWin Mor.Rattanabundit vs. YodKla Por.WisetGym (Muay Thai) (Petchyindee 3/13)
126 lb: Ruach Gordon vs. Samingdam Chor.Ajalaboon (Muay Thai) (Rajadamnern World Series 3/15)
140 lb: Dam Parunchai vs. Petchputhai OrBorJor.NakonPanom (Muay Thai) (Rajadamnern World Series 3/15)
122 lb: Attachai Por.Pranjansi vs. Ekkalak Sor.Samangarment (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 3/16)
115 lb: Rak Erawan vs. Nadaka Yoshinari (Small Glove Muay Thai) (ONE Championship 3/23)
145 lb: Superlek Kiatmoo9 vs. Nabil Anane (Small Glove Muay Thai) (ONE Championship 3/23)
155 lb: Tawanchai P.K.Saenchai vs. Masaaki Noiri (Kickboxing) (ONE Championship 3/23)
135 lb: Rodtang Jitmuangnon vs. Takeru Segawa (Kickboxing) (ONE Championship 3/23)
135 lb: Panuwat TGT vs. Yuki Kasahara (Kickboxing) (RISE 3/29)
135 lb: Kan Nakamura vs. Chan Hyung Lee (Kickboxing) (RISE 3/29)
114 lb: Kumandoi Petchyindee Academy vs. Ryujin Nasukawa (Kickboxing) (RISE 3/29)
142 lb: Khunhanlek Kiatcharoenchai vs. Moradokpetch PetchyindeeMuayThaiAcademy (Muay Thai) (Rajadamnern World Series 3/29)
135 lb: Thanupetch Wor.Sangprapai vs. Sangmanee PK.Saenchai (Muay Thai) (Rajadamnern World Series 3/29)
108 lb: Alek YodYutMuayThaiGym vs. NuengSiam Sor.Dechapan (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 3/30)

April
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
115 lb: Petchdet Wor.Sangprapai vs. Pangtor Por.Lakboon (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 4/5)
170 lb: Regian Eersel vs. Alexis Nicolas (Kickboxing) (ONE Championship 4/5)
126 lb: Kyo Kawakami vs. Kotaro Yamada (Shoot Boxing) (SHOOT BOXING 4/12)
118 lb: Wanchainoi SorTor.HiewBangSaen vs. Chalamdam NayokAthasala (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 4/13)
137 lb: Kongsuek Fairtex vs. Lamnammoonlek Tded99 (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 4/18)
121 lb: Masahiko Suzuki vs. Ryunosuke Omori (Kickboxing) (RISE 4/19)
129 lb: Sittichai Sor.Dechapan vs. KaoLan SorJor.DenrayongMuayThaiGym (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 4/20)
122 lb: Petchsamarn Sor.Samangarment vs. Yodkatanyu Jitmuangnon (Muay Thai) (RSW Rajadamnern 4/26)
105 lb: Petchniwat Sor.Jaruwan vs. Superjew Sitbonsakon (Muay Thai) (TorNamThai Kiatpetch TKO 4/27)
122 lb: Peemai Erawan vs. Ratchadet TN.MuayThai (Muay Thai) (Suek Ruamjai Chao Surat 4/29)
122 lb: Rittidet Chor.Wimonsin vs. Wuttikorn Suannamtankiri (Muay Thai) (Suek Ruamjai Chao Surat 4/29)

May
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
209 lb: Ștefan Lătescu vs. Michael Boapeah (Kickboxing) (Glory 5/1)
169 lb: Chico Kwasi vs. Tyjani Beztati (Kickboxing) (Glory 5/1)
113 lb: Petchbanrai SinghaMawynn vs. Banluelok Sitwatcharachai (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 5/2)
135 lb: Kongtoranee Sor.Sommai vs. Nong-O HamaMuayThai (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 5/3)
119 lb: Den SitNayaktaweebtapongmuaythai vs. Yokkiri T.N.Muaythai (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 5/4)
122 lb: Diesellek Petchyindee vs. Dokmaipa SantiUbon (Muay Thai) (Petchyindee 5/8)
126 lb: Yothin F.A. Group vs. Chailar Por.Lakboon (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 5/10)
116 lb: Jin Mandokoro vs. Riku Kazushima (Kickboxing) (RISE 5/11)
121 lb: Koki Osaki vs. Keisuke Monguchi (Kickboxing) (RISE 5/11)
108 lb (Women): Arina Kobayashi vs. Mei Miyamoto (RISE 5/11)
124 lb: Ekkalak Sor.Samangarment vs. Songpayak J.P.Power (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 5/16)
112 lb: Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun vs. WaeoWao Wor.Wangprom (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 5/17)
155 lb: Mohammad Siasarani vs. Kaito Ono (Kickboxing) (ONE Championship 5/23)
140 lb: Sangmanee PK.Saenchai vs. Chalam Parunchai (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 5/31)
123 lb: Akihiro Kaneko vs. Koji Ikeda (Kickboxing) (K-1 5/31)
132 lb: Tomoya Yokoyama vs. Rémi Parra (Kickboxing) (K-1 5/31)

June
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
125 lb (Women): Martine Michieletto vs. Débora Evora (Kickboxing) (Oktagon 6/7)
122 lb: Petchsamarn Sor.Samangarment vs. Khunsueknoi Boomdeksien (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 6/7)
135 lb: Nakrob Fairtex vs. Jaosueryai Sor.Dechapan (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 6/7)
130 lb: Kompatak Or.Atchariya vs. Yodthong Tor.Taenthai (Muay Thai) (Muaymansananmuang 6/10) ***5th rd is missing***
122.5 lb: Dokmaipa SantiUbon vs. Wuttikorn Suannamtankiri (Muay Thai) (Petchyindee 6/12)
127 lb: Singdometong NokJeansLadKrabangMuayThai vs. Abdallah Ondash (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 6/13)
132 lb: Thongnoi Lukbanyai vs. Kiewpayak Jitmuangnon (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 6/14)
194 lb: Serkan Ozcaglayan vs. Mohamed Touchassie (Kickboxing) (Glory 6/15)
143 lb: Petpanomrung Kiatmuu9 vs. Miguel Trinidade (Kickboxing) (Glory 6/15)
187 lb: Donovan Wisse vs. Michael Boapeah (Kickboxing) (Glory 6/15)
209 lb: Tarik Khbabez vs. Sergey Maslobojev (Kickboxing) (Glory 6/15)
209+ lb: Rico Verhoeven vs. Artem Vakhitov (Kickboxing) (Glory 6/15)
112 lb: Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun vs. Nuatoranee Jitmuangnon (Muay Thai) (Petchyindee 6/19)
135 lb: Kan Nakamura vs. Yuki Kasahara (Kickboxing) (RISE 6/21)
108 lb: Domthong Lukjaoporongtom vs. Laempo SitKhunwasan (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 6/21)
139 lb: Kongsuek Fairtex vs. Rungkit Wor.Sanprapai (Muay Thai) (Suek Matuphum 6/21)
154 lb: Kaito Ono vs. Enriko Kehl (Shootboxing) (SHOOT BOXING 6/22)
115 lb: Nadaka Yoshinari vs. Banluelok Sitwatcharachai (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 6/27)
125 lb: Chatpayak SakSatun vs. Ramadan Ondash (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 6/27)
140 lb: Seksan Or.Kwanmuang vs. MuangThai PK.Saenchai (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 6/27)
118 lb: Kumandoi Petchyindee vs. Jaroensuk SorJor.TongPrachin (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 6/28)
105 lb: Petchduad Or.UdUdon vs. Yodkuman Rotsuayjajdedsaipriew (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 6/29)
123 lb: Peemai Erawan vs. Seeoui SinghaMawynn (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 6/29)

July
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
145 lb: Petchtanong Petchfergus vs. Yuki Yoza (Kickboxing) (ONE Championship 7/18)
108 lb: Petchtaweechai FighterMuayThai vs. PetchArthur BangmadKlongtan (Muay Thai) (Petchyindee 7/24)
 
Updated a couple more links. I will be out of town this weekend, but should have April up by Thursday.
 
Updated through April.

You'll need a VPN set to Japan and a free account to watch the SHOOT BOXING fight (although I haven't attempted that combo, so no guarantees). It should be up on YouTube eventually, regardless. Everything else is easily accessible, although you'll need a Prime account to watch the Eersel fight.
 
Updated through April.

You'll need a VPN set to Japan and a free account to watch the SHOOT BOXING fight (although I haven't attempted that combo, so no guarantees). It should be up on YouTube eventually, regardless. Everything else is easily accessible, although you'll need a Prime account to watch the Eersel fight.
all the recent prime video are free on Youtube here in Colombia, so I guess if you set the vpn outside the usa, you will be able to watch it.
 
What a slow month, at least judging by what I found. "Updated" through July with only two fights, but I added some missing links (Kaito-Kehl Shootboxing match being the most notable). I hear July is monsoon season in Thailand -- does that affect stadium cards?
 
August
Weight class / Red Corner / Blue Corner / Ruleset / Promotion
(116 lb): Jin Mandokoro vs. Ryujin Nasukawa (Kickboxing) (RISE 8/2)
(143 lb): Chadd Collins vs. Kento Haraguchi (Kickboxing) (RISE 8/2)
(121 lb): Shiro vs. Masashi Kumura (Kickboxing) (RISE 8/2)
(112 lb): Petchbanrai SinghaMawynn vs. Boonchai Sor.Boonmerit (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 8/2)
(105 lb): Chalamchon RadexMarkets vs. Kraduklek Kor.Klomkiew (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 8/2)
(140 lb): Petchputhai OrBorJor.NakonPanom vs. Anthony Deary (Muay Thai) (Masda Fight Night 8/2)
(123 lb): Petchsamarn Sor.Samangarment vs. Kompetch Fairtex (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 8/3)
(147 lb): Tapaokaew SinghaMawynn vs. Nuenglanlek Jitmuangnon (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 8/9)
(129 lb): Yodthong Tor.Taenthai vs. Chaila Por.Lakboon (Muay Thai) (Petchyindee 8/14)
(160 lb): James Honey vs. Josh Hill (Muay Thai) (Powerhouse Fight Serie 8/16)
(123 lb): Wuttikorn Suannamtankiri vs. Rittidet Chor.Wimonsin (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 8/17)
(108 lb): Laempo SitKhunwasan vs. Duan99 TopFairygym (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 8/23)
(119 lb): Yokkiri T.N.Muaythai vs. Den SitNayaktaweebtapongmuaythai (Muay Thai) (Channel 7 Muay Thai 8/24)
(126 lb): Samingdaeng Wor.Jakrawut vs. Chiebkad Por.Pongsawang (Muay Thai) (Petchyindee 8/28)
(117 lb): Songchainoi Kiatsongkrit vs. Numsurin Chor.Ketweena (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 8/29)
(118 lb): Jaroensuk SorJor.TongPrachin vs. Chalamdam NayokAthasala (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 8/30)
 
Updated through August. I guess I reached the character limit on the initial post. I'll probably just make each month a new reply in the future.

I didn't see any cameras in the Deary-Petchputhai fight highlights, so what you got was probably as good as it gets. Not that it lasted long.

Also, it looks like YouTube nuked the PrydeTV channel which had all the Petchyindee fights because... YouTube reasons? I don't know, it seemed like the official channel to me, but who knows when it comes to Far East Asia as sometimes those can be a free-for-all on YT. I'll update links once (or if) I find another source.
 
I guess Pryde TV moved to Vimeo after YouTube shut it down. Found one fight but the other one was pre-move. Hopefully they can get back on YouTube with the old fights (or put them on Vimeo) but who knows.
 
Better late than never! October will be up soon.

September
(108 lb): Kraduklek Kor.Klomkiew vs. PetchArthur BangmadKlongtan (Muay Thai) (Petchyindee 9/4)
(140 lb): Dam Parunchai vs. Flukenoi Muayded789 (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 9/6)
(154 lb): KongThailand KiatNavy vs. Dmitry Changelia (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 9/6)
(124 lb): Kompetch Sitsarawatseur vs. Dokmaipa SantiUbon (Muay Thai) (Channel 7 9/7)
(121 lb): Akihiro Kaneko vs. Koji Ikeda (Kickboxing) (K-1 9/7)
(154 lb): Ouyang Feng vs. Kacper Muszyński (Kickboxing) (K-1 9/7)
(132 lb): Suriyanlek Por.Yenying vs. Decho Bor.Borirak (Small Gloves Muay Thai) (ONE Championship 9/12)
(122 lb): Petchsamarn Sor.Samangarment vs. Petchsila Wor.Auracha (Muay Thai) (RWS Rajadamnern 9/13)
(147 lb): Nuenglanlek Jitmuangnon vs. Capitan PetchyindeeAcademy (Muay Thai) (Petchyindee 9/25)
(130 lb): Yodthong Tor.Taenthai vs. Thongnoi Lukbanyai (Muay Thai) (Petchyindee 9/25)
(113 lb): Banluelok Sitwatcharachai vs. Nuatoranee Jitmuangnon (Muay Thai) (Suek Top Fairy Gym 9/26)
(122 lb): PetchSiam NamdermT2A.WaterUbon vs. Peemai Erawan (Muay Thai) (Suek Top Fairy Gym 9/26)
(109 lb): Kraduklek Kor.Klomkiew vs. Suaphum Chor.Chokjaroenkanchangmuaythai (Suek Top Fairy Gym 9/26)
(127 lb): Ronachai Tor.Ramintra vs. Yodkatanyu Jitmuangnon (Muay Thai) (Suek Top Fairy Gym 9/26)
(145 lb): Ilias Ennahachi vs. Nabil Anane (Kickboxing) (ONE Championship 9/26)
(138 lb): Giorgi Melania vs. Jin Ying (Kickboxing) (Wu Lin Feng 9/27)
(113 lb): Singdam YuthSurat vs. Kongtoranee SantiUbon (Muay Thai) (TorNamThai Kiatpetch TKO 9/28)
(119 lb): Den SitNayaktaweebtapongmuaythai vs. Petchsangwan Sor.Samangarment (Muay Thai) (Channel 7 9/28)
 
