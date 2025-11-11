The Godfather Part II - Sicilian Revenge vs. The Deer Hunter - Russian Roulette - Which is the better Robert De Niro scene? (Third Semi-Finals)

Which is the better Robert De Niro scene?

Out of these Robert De Niro scenes - Which 5 are the best?









Please vote.



Sicilian revenge aint SHIT compared to Deniro's animal frustration at bein forced to play this game by this awful and sadistic Vietcong.

Nor is anything else coming close to that either.
 
I don't know. I find it rather odd to pick these two scenes. I am not even sure that DeNiro has a not of punchy scenes as he played serious roles and this was before the internet. I think his body of work is amazing but it was like a time period in cinema that didn't try so hard to make scenes that seemed cool but often at the expense of not fitting well with the rest of the movie.
 
