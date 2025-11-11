Movies The Deer Hunter - Russian Roulette vs Taxi Driver - You Talkin' to Me? vs Heat - Restaurant - Which is the best Robert De Niro scene? (The Finals)

Which is the best Robert De Niro scene?

  • Total voters
    29
  • Poll closed .
Takes Two To Tango

Takes Two To Tango

The one who doesn't fall, doesn't stand up.
Platinum Member
Joined
Jun 28, 2010
Messages
41,269
Reaction score
57,466

Out of these Robert De Niro scenes - Which 5 are the best?


First Semi-Finals
Second Semi-Finals
Third Semi-Finals











Heat. That movie is an absolute masterpiece and that scene is fantastic. The movie has me hooked from open to close
 
Prefect said:
I don't think it really lands as a scene by itself.
Click to expand...
Yes it fuckin does.

Stop trying to ruin everything. The leadup makes the scene more powerful, but you dont NEED a backstory to understand what the fuck is happening.
 
HHJ said:
Yes it fuckin does.

Stop trying to ruin everything. The leadup makes the scene more powerful, but you dont NEED a backstory to understand what the fuck is happening.
Click to expand...

If my opinion is "Stop trying to ruin everything" to you, than you just want opinions of people that agree with you.
 
Prefect said:
If my opinion is "Stop trying to ruin everything" to you, than you just want opinions of people that agree with you.
Click to expand...
What I think, is best.
 
I think the blueberry muffin scene in Casino epitomized what a douchebag every Robert DeNiro character was.
 
Last edited:
